"Он обезбашенный и не боится" - Зеленский не собирается покидать Украину - ОПУ

Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

В Офисе президента Украины утверждают, Владимир Зеленский не собирается покидать пределы страны.

Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной, сообщает Украинская правда.

"Зеленский точно не покинет Киев. Он – человек обезбашенный, в хорошем смысле слова. Он не боится. Он считает, что он должен находиться внутри, в сердце страны", - отметил чиновник.

Подоляк также отметил, что несмотря на попытки покушения на президента Украины, у нашей контрразведки все под контролем. Он подчеркнул, что хоть в иностранных СМИ заявили всего о двух попытках покушения, их на самом деле было больше. Особенно в первые три дня.

По мнению Подоляка целью покушений на президента помимо физического устранения, также являлось давления на Киев.

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"У Генштаба этого не получилось, а сейчас это не имеет смысла"., - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что президент РФ не владеет информацией о внутренней ситуации в Украине и его представления о президенте ложные.

"Разведка и контрразведка рассказывают Путину сказки", - подытожил чиновник.

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