"Убегают даже во время дороги": пленный русский техник рассказал о массовом дезертирстве оккупантов

Пленный русский техник рассказал о массовом дезертирстве оккупантов / Reuters

Русский техник, который попал в плен СБУ, рассказал, что дезертирство среди оккупантов становится массовым – захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину.

Пленник вывозил из Украины неисправные боевые машины РФ, ездил из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области, поэтому мог в полном масштабе оценить уровень дезертирства.

"Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит", – признается пленник.

По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна.

"Они просто самоустранились. Не дают конкретные задачи, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке", – сказал он.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 7 марта оккупанты потеряли около 11 тысяч солдат, 290 танков, 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 26 самолетов, 68 вертолетов.

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