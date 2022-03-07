С номером телефона на руке: 11-летний украинец самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию

11-летний украинец самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию / Facebook МВД Словакии

11-летний мальчик сам смог добраться из Запорожье до украинско-словацкой границы, там ему помогли волонтеры.

Ребенок был вынужден бежать от войны. Об этом сообщили на странице Министерства внутренних дел Словакии в Facebook.

При этом родители мальчика были вынуждены остаться в Украине, отметили во внутриполитическом ведомстве Словакии. Ребенок перешел границу, имея с собой лишь полиэтиленовый пакет и паспорт. У него на руке был написан номер телефона – за ним он связался с родственниками, которые его забрали.

Facebook МВД Словакии

Волонтеры, встретившие мальчика, были удивлены тем, настолько он бесстрашно вел себя в этой сложной ситуации.

"Волонтеры охотно о нем позаботились, забрали в тепло и предоставили еду и напитки, которые также упаковали для дальнейшего путешествия. Он покорил всех своей улыбкой, бесстрашием и решимостью достойным настоящего героя", – отмечается в сообщении.

Реклама

Facebook МВД Словакии

Напомним, на фоне войны Украина уже покинули более 1,2 миллиона человек по состоянию на 5 марта. Из них более половины перебрались в Польшу, остальные отправились в соседние страны, включая Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

Также сообщалась, что российские оккупанты целенаправленно обстреливают мирных жителей Ирпеня под Киевом, которые пытаются покинуть город, убегая от боевых действий. В субботу, 6 марта, под минометным огнем погибла семья.

Читайте также: