С номером телефона на руке: 11-летний украинец самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию

Ребенок был вынужден бежать от войны, при этом родителям пришлось остаться в Украине.
11-летний мальчик сам смог добраться из Запорожье до украинско-словацкой границы, там ему помогли волонтеры.
Ребенок был вынужден бежать от войны. Об этом сообщили на странице Министерства внутренних дел Словакии в Facebook.
При этом родители мальчика были вынуждены остаться в Украине, отметили во внутриполитическом ведомстве Словакии. Ребенок перешел границу, имея с собой лишь полиэтиленовый пакет и паспорт. У него на руке был написан номер телефона – за ним он связался с родственниками, которые его забрали.
Волонтеры, встретившие мальчика, были удивлены тем, настолько он бесстрашно вел себя в этой сложной ситуации.
"Волонтеры охотно о нем позаботились, забрали в тепло и предоставили еду и напитки, которые также упаковали для дальнейшего путешествия. Он покорил всех своей улыбкой, бесстрашием и решимостью достойным настоящего героя", – отмечается в сообщении.
Напомним, на фоне войны Украина уже покинули более 1,2 миллиона человек по состоянию на 5 марта. Из них более половины перебрались в Польшу, остальные отправились в соседние страны, включая Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.
Также сообщалась, что российские оккупанты целенаправленно обстреливают мирных жителей Ирпеня под Киевом, которые пытаются покинуть город, убегая от боевых действий. В субботу, 6 марта, под минометным огнем погибла семья.
Читайте также:
- Командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь для украинских военных
- В Украине на время войны полиции разрешили носить шевроны с "хищником" из фильма со Шварценеггером
- Третий раунд переговоров Россия-Украина: стороны будут говорить о гуманитарных коридорах