УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

С номером телефона на руке: 11-летний украинец самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию

7 марта 2022, 08:08

Ребенок был вынужден бежать от войны, при этом родителям пришлось остаться в Украине.

false
11-летний украинец самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию / Facebook МВД Словакии

11-летний мальчик сам смог добраться из Запорожье до украинско-словацкой границы, там ему помогли волонтеры.

Ребенок был вынужден бежать от войны. Об этом сообщили на странице Министерства внутренних дел Словакии в Facebook.

При этом родители мальчика были вынуждены остаться в Украине, отметили во внутриполитическом ведомстве Словакии. Ребенок перешел границу, имея с собой лишь полиэтиленовый пакет и паспорт. У него на руке был написан номер телефона – за ним он связался с родственниками, которые его забрали.

false
Facebook МВД Словакии

Волонтеры, встретившие мальчика, были удивлены тем, настолько он бесстрашно вел себя в этой сложной ситуации.

"Волонтеры охотно о нем позаботились, забрали в тепло и предоставили еду и напитки, которые также упаковали для дальнейшего путешествия. Он покорил всех своей улыбкой, бесстрашием и решимостью достойным настоящего героя", – отмечается в сообщении.

Реклама
false
Facebook МВД Словакии

Напомним, на фоне войны Украина уже покинули более 1,2 миллиона человек по состоянию на 5 марта. Из них более половины перебрались в Польшу, остальные отправились в соседние страны, включая Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

Также сообщалась, что российские оккупанты целенаправленно обстреливают мирных жителей Ирпеня под Киевом, которые пытаются покинуть город, убегая от боевых действий. В субботу, 6 марта, под минометным огнем погибла семья.

Читайте также:

viber
война в Украине новости Запорожья новости Словакии вторжение России новости Украины ребенок
Сейчас вы просматриваете новость «С номером телефона на руке: 11-летний украинец самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Зеленский согласился на прямые переговоры с ПутинымЗеленский согласился на прямые переговоры с Путиным Предупреждает от угрозе: щенок по кличке Байрактар стал звездой НацполицииПредупреждает от угрозе: щенок по кличке Байрактар стал звездой Нацполиции "Это проклятие ляжет на ваших детей": Гвоздева сообщила, что ее дом разбомбили оккупанты"Это проклятие ляжет на ваших детей": Гвоздева сообщила, что ее дом разбомбили оккупанты Под Одессой ВСУ накрыли огнем десантный корабль РФ: нардеп раскрыл деталиПод Одессой ВСУ накрыли огнем десантный корабль РФ: нардеп раскрыл детали Блинкен рассказал, как прошли переговоры с Польшей о передаче Украине истребителейБлинкен рассказал, как прошли переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей

Последние новости

09:11

Почему Путин постарается нанести максимальный урон в ближайшие дни-неделю

09:09

Повесить флаг Китая и выбить дурь из России: Трамп придумал, как разбомбить РФ американскими F-22

08:37

"Убили, когда раздавал хлеб и лекарства": оккупанты расстреляли главу Гостомельского сельсовета Юрия Прилипко

08:34

Оккупанты коварно целились в жилые дома – мэр Николаева рассказал о ночных обстрелахФотоВидео

08:27

Ирпень и Буча - в осаде: у людей нет воды, еды и связи, оккупанты не выпускают их из домов

Реклама
08:12

Российские оккупанты не достигли целей и почти не продвинулась за выходные – разведка Великобритании

08:08

С номером телефона на руке: 11-летний украинец самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию

07:38

Третий раунд переговоров Россия-Украина: стороны будут говорить о гуманитарных коридорах

07:35

В Украине на время войны полиции разрешили носить шевроны с "Хищником" из фильма со Шварценеггером

07:31

Командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь для украинских военных

07:04

12-й день войны России против Украины: враг бомбит украинские города с аэродромов Беларуси

06:46

Польша еще не приняла решение относительно отправки в Украину истребителей

06:36

Оккупанты пытаются захватить Николаев: по городу ударили из реактивных системВидео

06:30

КГБиста Путина в КВН не возьмут: он смешон, но еще больше — жалокмнение

06:08

Генерал, который давил танками людей во время путча 1991, теперь командует бомбардировками Украины

05:27

Нет никаких признаков того, что российские оккупанты готовы к штурму Киева - Дуда

04:58

Хотели пройти парадом по Крещатику: оккупанты везли с собой в Украину парадную форму с медалями

04:34

Россия вербует сирийских наемников для участия в городских боях в Украине - WSJ

03:45

Вода в оккупированный Крым после подрыва дамбы так и не пошла - Арестович

02:57

В Германии объяснили отказ НАТО закрывать небо над Украиной

Реклама
02:26

Война в Украине: россияне ударили ракетой по Тузлам в Одесской области

01:58

Anonymous взломала прокремлевские телеканалы и запустила кадры бомбежки УкраиныВидео

01:52

РФ задействовала 95% группировки вторжения, 64-километровая колонна увязла в грязи под Киевом - Пентагон

01:33

Война в Украине: на западе страны образовалось 20-километровые пробки

01:30

ВСУ ликвидировали 2 офицера РФ

01:09

Освобожден Чугуев: оперативная информация от Генштаба

00:49

На Николаевщине оккупанты ранили и ограбили журналиста из Швейцарии

00:43

Чебурнет рядом: власти РФ активно готовятся к отключению от мировой Сети

00:43

В Украине повреждено или разрушено более 200 школ

00:35

В Праге улица Русская стала называться, как послание военному кораблю

00:26

Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам - Зеленский

00:09

"Брала Берлин, а полегла в Украине": ВСУ на Донбассе разгромили элитную дивизию русских оккупантовВидео

00:02

Бывшие британские морские пехотинцы прибыли в Киев для борьбы с агрессором

06 марта, воскресенье
23:45

Netflix приостановил работу в России

23:44

Первые договоренности и "угасание России": астролог составила гороскоп для Украины и окончание войныВидео

23:22

"Углубляет и удваивает ставки": в США не видят признаков, что Путин готов закончить войну дипломатически

23:21

На завтра Россия официально анонсировала обстрел – ЗеленскийВидео

23:16

Война в Украине: Зеленский присвоил шести городам звание Город-герой

23:09

Зеленский наградил орденами губернаторов и мэров

23:07

Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 7 марта 2022 года

Реклама
23:00

Министра обороны РФ планируют обвинить в попытке госпереворота - журналист

22:55

Макрон срочно позвонил Зеленскому после разговора с ПутинымВидео

22:41

"Вперед в прошлое": Федоров призвал заблокировать в России Azure, Skype и GitHub

22:35

В Харьковской ВГА рассказали о потерях оккупантов: самолеты, бензовозы и "Тигр"

22:32

Мэр Бучи Анатолий Федорук ранен: первые подробности

22:24

ВСУ уничтожили передовой отряд российских войск под Северодонецком

22:11

Враг в ближайшие дни попытается взять Киев - МВД

22:03

Экипаж пропал: под Одессой в результате ракетного удара россиян затонул патрульный катер СлавянскВидео

21:53

Сначала Facebook и Twitter, а теперь и TikTok: в России продолжают блокировать соцсети

21:46

Ракетный удар по аэропорту Винницы: 6 человек находятся под завалами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять