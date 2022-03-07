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Третий раунд переговоров Россия-Украина: стороны будут говорить о гуманитарных коридорах

7 марта 2022, 07:38

О "зеленом коридоре" могут договориться, однако неизвестно, как он будет действовать. Ведь российские оккупанты постоянно срывают договоренности.

Переговоры
Переговоры России и Украины запланированы на 7 марта / Reuters

Новые переговоры Россия - Украина, которые запланированы на 7 марта 2022, будут касаться гуманитарных коридоров.

"Что касается гуманитарного коридора, то это вопрос номер один", – рассказала в эфире канала Рада нардеп от партии Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, ситуация сложная. Нужно договариваться, чтобы перестали стрелять и можно было вывезти мирных жителей, в том числе и детей.

"Что касается моего округа – Буча, Ворзель, Бородянка, Немешаево, Вышгородский район, Иванков, Полесье… По Бучанскому направлению разрешили составлять определенные списки людей и быть с ними на контакте", – рассказала нардеп.

Василевская-Смаглюк добавила, что люди уже семь-восемь дней сидят по подвалам с детьми и просят о помощи. Нардеп отметила, что делают все, чтобы вытащить людей из Бучи и Ворзеля Киевской области.

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В Иванкове, Полесье враг контролирует все деревни. Люди из подвалов в туалет идут в сопровождении врага.

Нардеп добавила, что о "зеленом коридоре" могут договориться, однако неизвестно, как он будет действовать.

Как сообщал Главред, оккупанты постоянно срывают режим тишины. В частности, российские войска сорвали и первую, и вторую попытку вывести людей из Мариуполя. Захватчики открыли огонь.

Переговоры России и Украины

Первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об итогах второго раунда украинско-российских переговоров. По его словам, пока что не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Третий раунд переговоров по урегулированию ситуации в связи с вторжением российской армии в Украину состоится в 15:00 в понедельник, 7 марта, рассказал глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

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