"Зеленый коридор" для Мариуполя расстреляли оккупанты, эвакуация сорвана - Азов

Эвакуация мирного населения из Мариуполя была сорвана - русские открыли огонь по "зеленому коридору" / Reuters

Полк Азов сообщил, что российские войска открыли огонь во время второй попытки эвакуировать население из Мариуполя.

"Вторая попытка "зеленого коридора" для гражданских снова закончилась обстрелами от россиян. Нужно понимать, что из-за убийства оккупационными войсками гражданских - гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает когда начинать стрелять и в кого", - говорится на странице Азова в Twitter.

Ранее в Мариуполе был объявлен режим тишины с 10:00 до 21:00 для безопасной эвакуации граждан.

Напомним, эвакуация людей из Мариуполя и Волновахи Донецкой области должна была начаться в субботу, 5 февраля. Однако ее пришлось перенести, потому что российская сторона не соблюдала режим тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей.

После этого мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что надеется на восстановление "зеленого коридора" для эвакуации населения. Он подчеркнул, что Мариуполь сейчас в очень тяжелом состоянии, но ВСУ делают всё для его защиты.

Реклама

Но вчерашняя ситуация вновь повторилась.

Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян



Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого. pic.twitter.com/XtAnvdzPhB — АЗОВ (@Polk_Azov) March 6, 2022

Другие новости: