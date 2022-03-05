"Нас убивают как нацию": оккупанты держат в плену 400 тысяч людей в Мариуполе

УНИАН

Город Мариуполь в Донецкой области сегодня в очень тяжелом состоянии, но ВСУ делают все для его защиты.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире "Украина 24" заявил, что надеется на возобновление "зеленого коридора" для эвакуации населения

"Мы надеемся, что будет такая договоренность. Мариуполь сегодня в тяжелом состоянии. Но я хочу поблагодарить наших военных, Азов, морскую пехоту, полицейских, коммунальщиков, которые делают все, чтобы защитить Мариуполь. Сейчас город находится в блокаде, нас убивают как нацию, как народ Украины", - рассказал Бойченко.

Также он подчеркнул, что российские оккупанты сегодня стреляют по жилым массивам.

Читайте такжеЭвакуацию из Мариуполя перенесли: оккупанты обстреливают город и окрестности"Самолеты сегодня сбрасывали бомбы. Я, как мэр, организовывал транспорт и локации для эвакуации людей. И в этот момент, как мы уходили, вражеские русские войска нарушили режим тишины и начали обстрел. Чудом не пострадали люди, но пострадала техника. Нам нужны гарантии безопасности. 6 дней идут обстрелы. Мы надеемся, что сегодня переговоры придут к тому, чтобы был коридор. Мы, со своей стороны, делаем все необходимое", - заявил Бойченко.

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Он напомнил, что сейчас очень много людей нуждается в эвакуации, это 400 тысяч населения, которое в заложники взяли российские войска.

"Мы без электричества, без воды. Мы очень просим, чтобы завтра был коридор, у нас много населения, которое хотело бы получить глоток безопасности", - подытожил мэр.

Ранее Главред писал, что в ночное время под Мариуполем оккупанты закапывают трупы солдат и офицеров.

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