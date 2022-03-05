Оккупанты обстреляли авто "скорой", которая везла медикаменты в Мариуполь

Скорая помощь/ Виктор Ляшко

При выезде из Каменского Васильевского район российские военные обстреляли машину скорой помощи, которая везла медикаменты до Мелитополя.

Об этом сообщили в Мелитопольском городском совете, передает Укринформ.

"При выезде из Каменского (Васильевский район) гумконвой - машину скорой помощи и машину с лекарствами обстреляли оккупанты", - цитирует главу Мелитопольской городской организации Красного Креста Украины Наталью Жадан горсовет.

Как сообщал Главред, Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе нет света, воды, отопления, связи. Армия Путина постоянно обстреливает город, причем бьет по жилым домам, школам, магазинам.

2 марта усилиями волонтеров и спасателей удалость провести эвакуацию 400 мирных граждан из Волновахи. Люди находились под обстрелами более 4 суток без еды и воды.

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