Российские оккупанты втайне зарывают в землю трупы своих солдат, убитых под Мариуполем - видео

Армия российских агрессоров / Reuters

Российские агрессоры втайне закапывают, в ночное время, трупы своих солдат и офицеров, которые были ликвидированы в зоне боев под Мариуполем украинскими силами.

Соответствующее видео, снятое с помощью тепловизора, было опубликовано бойцами полка Национальной гвардии "Азов".

"С помощью специального оборудования разведывательной группой полка Азов после боя с вражеской ДРГ было отснято видео, как московиты закапывают своих погибших в окрестностях Мариуполя. Закапывают ночью, не на кладбище, в обычных ямах без опознавательных знаков. Преступные власти России скрывают от семей, где именно гибнут кадровые военнослужащие страны-агрессора. По окончании войны они так и останутся гнить в украинском черноземе ", — говорится в описании к ролику.

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Напомним, ранее в пресс-службе Минобороны Украины сообщили о том, что боевые потери российских агрессоров за восемь суток войны против Украины превысили 9 тысяч человек.

ранним утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.