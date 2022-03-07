УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь для украинских военных

7 марта 2022, 07:31

Айзекман прителел сам, чтобы "ребята на передовой получили самое необходимое как можно быстрее".

false
Командир экипажа SpaceX прилетел в Украину с помощью для военных/ Facebook Oleh Kuts

Джаред Айзекман – американский бизнесмен, пилот и астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 – прилетел в Украину и привез помощь украинским военным.

Об этом сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць в Facebook.

"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще... привез первую партию "вкусностей". Что там? Скоро узнаете. И это только начало", – написал Куць, обнародовав фото с Айзекманом на фоне самолета.

false
Facebook Oleh Kuts

В то же время в дипломатическом представительстве сообщили, что Айзекман прилетел лично, чтобы "ребята на передовой получили самое необходимое как можно быстрее", пишет Укринформ.

Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.

Реклама
false
Facebook Oleh Kuts

Напомним, сегодня, 7 марта, начался 12-ый день войны России против Украины. Враг продолжает наступательную операцию. С начала суток оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.

Также сообщалось, что российские войска снова пытаются войти в Николаев. Они ударили по городу из реактивных систем залпового огня. В частности, они попали и в жилой дом – сейчас там пожар.

Читайте также:

viber
война в Украине вторжение России SpaceX
Сейчас вы просматриваете новость «Командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь для украинских военных». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Когда закончится война: астрологи назвали дату полного восстановления УкраиныКогда закончится война: астрологи назвали дату полного восстановления Украины СБУ во время ареста за госизмену застрелила члена украинской переговорной группы – СМИСБУ во время ареста за госизмену застрелила члена украинской переговорной группы – СМИ РФ должна закончить войну и отстроить Украину: в США назвали условия отмены антироссийских санкцийРФ должна закончить войну и отстроить Украину: в США назвали условия отмены антироссийских санкций Первые договоренности и "угасание России": астролог составила гороскоп для Украины и окончание войныПервые договоренности и "угасание России": астролог составила гороскоп для Украины и окончание войны В марте гибли самые кровавые правители России: в Сети обсуждают, нарушит ли Путин "традицию"В марте гибли самые кровавые правители России: в Сети обсуждают, нарушит ли Путин "традицию"

Последние новости

07:38

Третий раунд переговоров Россия-Украина: стороны будут говорить о гуманитарных коридорах

07:35

В Украине на время войны полиции разрешили носить шевроны с "Хищником" из фильма со Шварценеггером

07:31

Командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь для украинских военных

07:04

12-й день войны России против Украины: враг бомбит украинские города с аэродромов Беларуси

06:46

Польша еще не приняла решение относительно отправки в Украину истребителей

Реклама
06:36

Оккупанты пытаются захватить Николаев: по городу ударили из реактивных системВидео

06:30

КГБиста Путина в КВН не возьмут: он смешон, но еще больше — жалокмнение

06:08

Генерал, который давил танками людей во время путча 1991, теперь командует бомбардировками Украины

05:27

Нет никаких признаков того, что российские оккупанты готовы к штурму Киева - Дуда

04:58

Хотели пройти парадом по Крещатику: оккупанты везли с собой в Украину парадную форму с медалями

04:34

Россия вербует сирийских наемников для участия в городских боях в Украине - WSJ

03:45

Вода в оккупированный Крым после подрыва дамбы так и не пошла - Арестович

02:57

В Германии объяснили отказ НАТО закрывать небо над Украиной

02:26

Война в Украине: россияне ударили ракетой по Тузлам в Одесской области

01:58

Anonymous взломала прокремлевские телеканалы и запустила кадры бомбежки УкраиныВидео

01:52

РФ задействовала 95% группировки вторжения, 64-километровая колонна увязла в грязи под Киевом - Пентагон

01:33

Война в Украине: на западе страны образовалось 20-километровые пробки

01:30

ВСУ ликвидировали 2 офицера РФ

01:09

Освобожден Чугуев: оперативная информация от Генштаба

00:49

На Николаевщине оккупанты ранили и ограбили журналиста из Швейцарии

Реклама
00:43

Чебурнет рядом: власти РФ активно готовятся к отключению от мировой Сети

00:43

В Украине повреждено или разрушено более 200 школ

00:35

В Праге улица Русская стала называться, как послание военному кораблю

00:26

Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам - Зеленский

00:09

"Брала Берлин, а полегла в Украине": ВСУ на Донбассе разгромили элитную дивизию русских оккупантовВидео

00:02

Бывшие британские морские пехотинцы прибыли в Киев для борьбы с агрессором

06 марта, воскресенье
23:45

Netflix приостановил работу в России

23:44

Первые договоренности и "угасание России": астролог составила гороскоп для Украины и окончание войныВидео

23:22

"Углубляет и удваивает ставки": в США не видят признаков, что Путин готов закончить войну дипломатически

23:21

На завтра Россия официально анонсировала обстрел – ЗеленскийВидео

23:16

Война в Украине: Зеленский присвоил шести городам звание Город-герой

23:09

Зеленский наградил орденами губернаторов и мэров

23:07

Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 7 марта 2022 года

23:00

Министра обороны РФ планируют обвинить в попытке госпереворота - журналист

22:55

Макрон срочно позвонил Зеленскому после разговора с ПутинымВидео

22:41

"Вперед в прошлое": Федоров призвал заблокировать в России Azure, Skype и GitHub

22:35

В Харьковской ВГА рассказали о потерях оккупантов: самолеты, бензовозы и "Тигр"

22:32

Мэр Бучи Анатолий Федорук ранен: первые подробности

22:24

ВСУ уничтожили передовой отряд российских войск под Северодонецком

22:11

Враг в ближайшие дни попытается взять Киев - МВД

Реклама
22:03

Экипаж пропал: под Одессой в результате ракетного удара россиян затонул патрульный катер СлавянскВидео

21:53

Сначала Facebook и Twitter, а теперь и TikTok: в России продолжают блокировать соцсети

21:46

Ракетный удар по аэропорту Винницы: 6 человек находятся под завалами

21:43

Ракетный обстрел Харькова: что на самом деле произошло с телебашнейВидео

21:34

На Николаевщине показали кучи военной техники РФВидео

21:19

"Все равно нам хана": Ахеджакова призвала коллег не молчать о войне в Украине

21:19

Польша отказалась передавать Украине истребители

21:06

Россия прибегла к скрытой мобилизации в Краснодаре - Минобороны

21:05

Во время войны решили развивать торговлю с Россией: Стефанчук гневно обратился к властям Грузии

20:56

American Express приостанавливает операции в России и БеларусиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять