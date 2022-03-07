Командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь для украинских военных

Айзекман прителел сам, чтобы "ребята на передовой получили самое необходимое как можно быстрее".
Джаред Айзекман – американский бизнесмен, пилот и астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 – прилетел в Украину и привез помощь украинским военным.
Об этом сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць в Facebook.
"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще... привез первую партию "вкусностей". Что там? Скоро узнаете. И это только начало", – написал Куць, обнародовав фото с Айзекманом на фоне самолета.
В то же время в дипломатическом представительстве сообщили, что Айзекман прилетел лично, чтобы "ребята на передовой получили самое необходимое как можно быстрее", пишет Укринформ.
Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.
Напомним, сегодня, 7 марта, начался 12-ый день войны России против Украины. Враг продолжает наступательную операцию. С начала суток оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.
Также сообщалось, что российские войска снова пытаются войти в Николаев. Они ударили по городу из реактивных систем залпового огня. В частности, они попали и в жилой дом – сейчас там пожар.
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