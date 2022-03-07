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Оккупанты пытаются захватить Николаев: по городу ударили из реактивных систем

7 марта 2022, 06:36

В некоторых частях города сейчас нет света и воды.

Николаев обстреляли
Оккупанты пытаются войти в Николаев, город обстреляли/ Соцсети

Российские войска снова пытаются войти в Николаев. Они ударили по городу из реактивных систем залпового огня.

Обстрел начался в 05:00 часов, пишут "Новости N".

Продолжается бой в Корабельном районе. В части города исчезли свет и вода.

Сообщалось, что в городе было слышно большое количество мощных взрывов. Оккупанты попали также в жилой дом.

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Российские оккупанты попали в жилой дом/ Соцсети

Как сообщил в эфире телеканала "Украина 24" советник главы МВД Вадим Денисенко, оккупанты ночью били по жилым кварталам Николаева из РСЗО "Смерч".

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Ранее удавалось отразить неоднократные попытки противника войти в Николаев.

Напомним, 5 марта украинская армия выбила из Николаева отряды российских оккупантов и захватила вражескую технику. Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким также сообщил, что в городе, к сожалению, оккупанты нанесли потери и мирному населению.

Уже на следующий день, 6 марта, сообщалось, что российские оккупанты атакуют танками Николаев. Ким заявил, что российские военные наступают со стороны пивзавода и призвал всех быть осторожными.

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