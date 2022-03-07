Оккупанты пытаются захватить Николаев: по городу ударили из реактивных систем

В некоторых частях города сейчас нет света и воды.
Российские войска снова пытаются войти в Николаев. Они ударили по городу из реактивных систем залпового огня.
Обстрел начался в 05:00 часов, пишут "Новости N".
Продолжается бой в Корабельном районе. В части города исчезли свет и вода.
Сообщалось, что в городе было слышно большое количество мощных взрывов. Оккупанты попали также в жилой дом.
Как сообщил в эфире телеканала "Украина 24" советник главы МВД Вадим Денисенко, оккупанты ночью били по жилым кварталам Николаева из РСЗО "Смерч".
Ранее удавалось отразить неоднократные попытки противника войти в Николаев.
Напомним, 5 марта украинская армия выбила из Николаева отряды российских оккупантов и захватила вражескую технику. Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким также сообщил, что в городе, к сожалению, оккупанты нанесли потери и мирному населению.
Уже на следующий день, 6 марта, сообщалось, что российские оккупанты атакуют танками Николаев. Ким заявил, что российские военные наступают со стороны пивзавода и призвал всех быть осторожными.
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