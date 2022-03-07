Нет никаких признаков того, что российские оккупанты готовы к штурму Киева - Дуда

Анджей Дуда / president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со своими украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, нет никаких признаков готовности российских оккупантов к штурму Киева.

"Президент Украины Владимир Зеленский рассказал мне, что под Киевом постоянно накапливались российские войска и техника. Но нет никаких признаков энтузиазма или готовности к штурму. С другой стороны, защитники готовы к бою и у них большая мотивация дать отпор врагу", - написал Дуда в Twitter.

Президент Польши призвал поддержать Украину.

Как сообщал Главред, ранее Дуда говорил, что Польша не будет вступать в войну Росси против Украины.

По его словам, не нужно слушать информацию о том, что Польша якобы хочет принять участие в войне, а также отправлять польских солдат или боевую технику на войну.

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