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Враг пытается продвинуться к Николаеву и Днепру, ВСУ его оттесняют – Арестович

6 марта 2022, 14:25

Ситуация вокруг Киева остается напряженной, украинские военные отбивают противника на северо-западе от столицы.

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Враг пытается продвинуться к Николаеву и Днепру – Арестович/ УНИАН

Российские оккупанты стягивают силы, чтобы продвинуться севернее Николаева, а также от Харькова в направлении Днепра.

Украинские военные останавливают эти попытки, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

"Противник пытается продвинуться в сторону Николаева и Вознесенска, пытаясь создать угрозу Южно-украинской АЭС, но ситуация там контролируется Вооруженными силами Украины, они готовят оборону... Враг концентрирует свои основные силы, чтобы продвинуться севернее Николаева, и вчера также была попытка продвинуться от Харькова в направлении города Днепр, которая была остановлена воздушно-десантными соединениями ВСУ", – сказал Арестович.

Также он рассказал, что ночью противник наносил ракетные авиационные удары по городам Киев, Житомир, Коростень, Староконстантинов, Чернигов, Харьков.

Сейчас остается напряженной ситуация вокруг Киева. Украинские военные наносят ракетные артиллерийские удары по войскам противника на северо-западе от столицы, говорит советник главы ОП.

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"С гуманитарных соображений наши войска заняли другие позиции в городах Буча и Гостомель, чтобы не подставлять наших местных жителей под невыборочные удары артиллерии противника", – отметил он.

Ситуация в других регионах следующая:

  • Чернигов держится, сбивает самолеты противника, отражает наземные атаки.
  • Сумы – оккупанты пытаются продвинуться ближе к городу.
  • Харьков сходил в атаку, отбил противника и сейчас укрепляется по северных рубежах.
  • В районе Брянки в зоне ООС наши войска отразили мощную попытку нападения противника, враги понесли огромные потери.
  • Мариуполь держится, гуманитарной ситуацией там занимается правительство и международные гуманитарные организации, а ВСУ и другие военные формирования надежно держат оборону города.
  • Херсон – противник несколько отступил от города, контролирует небольшими подразделениями, жители оказывают общественное сопротивление.
  • Николаев держится. Вчера отбил несколько попыток атаковать, в том числе и уничтожил вертолетный десант противника.
  • Одесса ведет противовоздушную и морскую оборону, сбила по меньшей мере два самолета противника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной бомбардировке Одессы российскими оккупантами. Если это произойдет – это будет настоящим историческим преступлением.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что на определенных направлениях украинские воины переходят в контратаки. Враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает, тем самым пополняя наш "парк" техники. Таким образом противник сгинет от своего же оружия.

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