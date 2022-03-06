Украина должна быстро переходить к экономике военного положения - Шмыгаль

Денис Шмыгаль / Скриншот

Пока Россия теряет на всех фронтах, Украина должна быстро переходить к экономике военного положения. Об этом во время брифинге сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина должна быстро переходить к экономике военного положения. Отстроить экономику всех необходимых предприятий, мобилизовать ресурсы, создать новую логистику. Обращаюсь к местным органам власти тех регионов, которые сейчас находятся в тылу - вы достойно справляетесь с вызовом размещения эвакуированных людей, теперь время обеспечить их работой", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что наработки власти на местах по созданию индустриальных парков, которые разрабатывались в мирное время, теперь должны стать основой для развертывания предприятий, которые будут работать для победы Украины в войне.

Также премьер обратился к представителям бизнеса, которые эвакуировались в другие регионы от усиленных боевых действий.

"Если для вас нет опасности, собирайте своих работников и восстанавливайте производство. Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству", - добавил Шмыгаль.

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Также Шмыгаль сообщил, что ради перехода на экономику военного времени Украина ведет переговоры с международными организациями и иностранными государствами по финансовой помощи.

В частности, Европейский инвестиционный банк планирует перенаправить в бюджет Украины 639 миллионов евро из других проектов.

Читайте такжеБлицкриг России, пенсии и выплаты украинцам: Шмыгаль рассказал о ситуации в УкраинеТакже Денис Шмыгаль сообщил о запуске обновленной программы "єПідтримка". Уже с понедельника, 7 марта, каждый наемный работник и ФЛП в Украине, оставшийся без работы из-за войны, сможет получить единовременно 6500 гривен. Программа будет действовать через приложение "Дія" по аналогии с выплатами за вакцинацию. О деталях оформления пособия будет сообщено позже.

Как сообщал Главред, Украина создала Гуманитарный штаб по вопросам помощи от иностранных партнеров.

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