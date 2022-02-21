Украине Евросоюз выдаст 1,2 млрд евро финансовой помощи / ua.depositphotos.com

Совет Европейского союза согласовал выделение нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Об этом сообщили представители пресс-службы организации.

В своем заявлении Совет ЕС пояснил, что скорейшее согласование новой программы сотрудничества с Украиной обусловлено "постоянными угрозами безопасности, которые уже вызвали значительный отток капитала". Как следствие, Украина не имеет качественного доступа к внешним рынкам капитала.

В подписанном между Киевом и Брюсселем меморандуме должны быть определены структурные реформы, выполнение которых необходимо для получения второго транша.

Только в 2022 году, говорят эксперты ЕС, увеличит потребность Украины в финансировании дефицита платежного баланса в размере не менее 2,5 миллиарда долларов. И макрофинансовая помощь как раз и призвана уменьшить нагрузку на финансирование.

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Помощь Украине от Евросоюза:

Украина попросила дополнительную поддержку - для чтобы обеспечить стабильное государственное финансирование в течение нескольких последующих лет.

"Мы обратились с официальным запросом в Европейскую комиссию по предоставлению долгосрочной макрофинансовой программы для обеспечения стабильного финансирования в течение следующих лет", – заявил уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца.