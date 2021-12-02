Украина попросила в ЕС новую финансовую помощь – 1,2 млрд евро

Уже начались переговоры о выделении соответствующей суммы.
Украина начала переговоры с Еврокомиссией о предоставлении нового пакета финансовой помощи на сумму 1,2 миллиарда гривен.
Дополнительную поддержку Украина попросила, чтобы обеспечить стабильное государственное финансирование в течение нескольких последующих лет. Об этом рассказал уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца, отмечает агентство Bloomberg.
"Мы обратились с официальным запросом в Европейскую комиссию по предоставлению долгосрочной макрофинансовой программы для обеспечения стабильного финансирования в течение следующих лет", – сказал Буца.
Отмечается, что дополнительная помощь Украине нужна, поскольку она пытается выполнять свои обязательства и ей грозит потенциальное вторжение российских войск, которые РФ стягивает к ее границам.
При этом Буца не уточнил, на каких условиях ЕС может выделить новый транш финансовой помощи.
Читайте такжеДоллар по 28, рост инфляции и газовая война с РФ: как экономика может реагировать на протестыСпикер Европейской комиссии заверил, что Евросоюз готов продолжать поддерживать Украину, если она и дальше будет сотрудничать с Международным валютным фондом. Он добавил, что Еврокомиссия может открыть для Украины трехлетнюю программу финподдержки, при этом она будет выполняться параллельно с новой программой от МВФ.
"В течение ближайших недель исполнительная ветвь ЕС обсудит поддержку Украины с должностными лицами МВФ, чтобы удостовериться, что она соответствует условиям, выставленным Фондом", – отмечают в Bloomberg.
Напомним, Украина получила еще один транш от МВФ в ноябре 2021 года. Сумму в размере 699 миллионов долларов выделили в рамках программы Stand-by.
Кроме того, Фонд продлил срок действия программы Stand-by, которая истекает в декабре 2021 года, еще на шесть месяцев – до июня 2022 года.
Также В МВФ поставили Украине условия для получения следующих кредитов. В частности, до конца апреля Украина должна завершить разовую проверку добропорядочности существующих членов Высшего совета юстиции Советом по этике.
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