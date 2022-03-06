"Враг сгинет от своего же оружия": Резников рассказал о деморализации военных РФ

Алексей Резников рассказал о положении дел в Украине на 11 день войны / REUTERS

Украина перевела экономику на военные рельсы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи на оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна везде", - призывает Резников.

По словам министра, ситуация на позициях контролируемая.

"Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забытым. Так как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца - бесценна!",- отметил он.

Кроме того, Резников сообщил, что на определенных направлениях украинские воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняют наш "парк" техники. Враг сгинет от своего же оружия.

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Также, по словам министра, недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам.

"Все больше случаев нежелания воевать. Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено почти 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Нескольких вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на будущем военном трибунале. Пока кто-то боится закрывать небо На Украиной-наша армия делает свое дело и уничтожает врага", - сказал министр обороны.

По словам Резникова, наиболее боеспособные части врага получили по зубам.

"В Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отвергнут. Одесса-наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже", - добавил министр.

По мнению министра, Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится.

Читайте такжеВсе усеяно трупами: потери России в Украине превысили 11 тысяч солдат и тысячи единиц техники"Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, которые защищают Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Русские - обычные террористы. А террористы будут уничтожены", - подытожил Резников.

Как писал Главред, Алексей Резников сообщал что 66 224 мужчин по состоянию на утро субботы, 5 марта, вернулись из-за границы-для того, чтобы защитить Украину от российского вторжения.

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