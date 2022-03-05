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"Тактика перепуганных шакалов": Алексей Резников заявил об изменении плана действий РФ

5 марта 2022, 10:10

По словам министра, сейчас наиболее уязвимым является украинское небо и именно поэтому Россия меняет тактику.

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Алексей Резников рассказал о 10 дне сопротивления российским захватчикам / Reuters

Украина мужественно сопротивляется российскому агрессору. Как сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, враг продвинулся на отдельных направлениях, но контролирует лишь небольшую территорию. И наши защитники и защитницы дают мощный отпор и вытесняют оккупантов.

"9 дней 4 часа 2 минуты. Украина защищает мир. Десятый день сопротивления российским террористам. Десятый день мужества Вооруженных Сил, гвардейцев, пограничников, спасателей, бойцов других силовых структур, всех Украинцев, которые героически держат оборону. Благодаря всему нашему народу планы кремля за двое суток покорить украинцев, захватить большие города, сместить руководство государства и присоединить Украину к России провалились", - отмечает Резников.

По словам министра, сейчас наиболее уязвимым является украинское небо и именно поэтому Россия меняет тактику.

"На сегодняшний день наиболее уязвимым является украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляются бомбардировки городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной, как атомные и гидроэлектростанции", - указывает он.

Министр добавляет, что "великая" армия показала истинное нутро - террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население - на детей, на женщин, на невооруженный мирное население.

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"Прицельные обстрелы, бомбардировки и ракетные залпы по жилым кварталам, школам, садикам и больницам, враг уничтожает храмы и церкви, обстреливает вокзалы с тысячами женщин и детей, что эвакуируются, - это тактика испуганных шакалов. Но я уверенно говорю - за каждую жизнь, за каждую слезу враг ответит", - заявил Алексей Резников.

Читайте такжеВремя перейти к тотальному сопротивлению: Резников призвал помогать военнымТакже Резников добавил, что потери врага растут - по словам министра, моральное и боевое состояние оккупантских войск - ниже нулевого, а мотивированности нет.

"Понимая это, тенденция сдачи врага в плен растет. И не одиночных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "обучением", которые на экзамене получили 200 баллов, остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смертей, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие из них уже поняли - их предали", - отметил Резников.

Как писал Главред, Резников заявил, что приближается переломный момент в войне с РФ.

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война в Украине Алексей Резников
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