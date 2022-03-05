Главнокомандующий ВСУ Залужный получил звание генерала армии

Валерий Залужный / УНИАН

Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанту Валерию Залужному было присвоено звание "генерал армии Украины". Об этом в своем ночном обращении к народу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В 2019-2021 году был командующим войсками Оперативного командования Север. До этого – начальником Объединенного оперативного штаба ВС Украины – первым заместителем командующего Объединенных сил.

До 2017 года Залужный служил начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Оперативного командования Запад, в 2009-2012 - командиром 51-й отдельной механизированной бригады.

С 27 июля 2021 года Залужный - главком Вооруженными Силами Украины.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео-доказательство того, что находится на рабочем месте в Киеве.

"Каждые два дня появляется информация, что я куда-то сбежал из Украины, из Киева, из Офиса. Как видите, я нахожусь здесь на месте", - говорит Зеленский.

В видеообращении из рабочего кабинета президент также показал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.