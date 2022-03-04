"Любим побегать, но сейчас нет времени": Зеленский опроверг слухи о побеге из Киева

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео-доказательство того, что находится на рабочем месте в Киеве.

"Каждые два дня появляется информация, что я куда-то сбежал из Украины, из Киева, из Офиса. Как видите, я нахожусь здесь на месте", - говорит Зеленский.

В видеообращении из рабочего кабинета президент также показал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Мы работаем, мы любим побегать, но сейчас нет времени". - добавил президент.

Отметим, появилась информация, что президент Украины покинул Киев.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сразу опроверг фейк.

Подоляк подчеркнул, что эта информация является очередным фейком, и посоветовал спикеру российского парламента Вячеславу Володину "перестать увлекаться мифами, сказками и анекдотами".

Заявление Володина о том, что Зеленский якобы покинул Украину, активно распространили СМИ страны-агрессора.

Вторжение России в Украину

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал проведение переговоров с Россией в отношении войны в Украине. По его словам, смысл есть в любых переговорах

До того Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты если они не хотят закрыть небо над Украиной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.

Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.

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