Никто не верил, что мы продержимся - Резников

Резников гордится украинцами / facebook.com/reznikovoleksii

Министр обороны Украины Алексей Резников утром 3 марта обратился к украинцам и заявил, что наша страна уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. При этом, по его словам, никто не верил, что она выстоит перед захватчиком столько времени.

"Раньше я даже не задумывался, сколько часов в неделе? Оказалось – 168.168 часов. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Единственные, кто верил – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим. Сегодня таких – почти 90%. Это результат героизма наших защитников и защитниц. Это результат профессиональных действий нашего командования. Это самоотверженность каждого из вас", - написал Резников в Facebook.

Читайте такжеРасстрел вражескими ДРГ многодетной семьи в Киеве: душераздирающие деталиПо словам чиновника, страна не остановилась и сражается. Медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты удерживают свой фронт.

"Хочу особо отметить глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой. Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев – это форпосты Европы. Наша армия уже уничтожила тысячи кафиров. И столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких государств", - добавил он.

Также глава Минобороны подчеркнул, что возможности ВСУ растут, а помощь поступает.

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"На многих участках блестяще проявили себя бойцы терробороны. Наши воздушные асы стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что украинцы – самые лучшие. Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Следует уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле", - написал Резников.

Он считает, что российские кафиры испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности, обстреливая больницы, убивая женщин и детей.

"Это уже не армия – это обычные трусы и террористы. Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боли. Но сейчас, как никогда, у нас есть все основания быть уверенным в себе. И у тех, кто рядом. Мы обязательно победим", - заключил министр обороны страны.

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