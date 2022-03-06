"Похоронки русским матерям как памятка: не лезьте - убьем": Данилов выступил с заявлением

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился к украинцам и матерям российских оккупантов через свою страницу в Facebook.

"Похоронки русским матерям и тонны обугленного российского военного железа - памятка для следующей волны кафиров: не лезьте - убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество очнулось, если не от чувства вины, то от боли", - написал он.

Кроме того, Данилов рассказал о ближайших планах российских оккупантов

"тратегически важными остаются города: Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения. Основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления Украинского Сопротивления.Враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для оцепления Днепра.Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолетопад" тому подтверждение", - написал секретарь СНБО.

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Напомним, сообщалось о том, что по состоянию на на 6 марта потери авиационной техники РФ составляют 88 самолетов и вертолетов.

Ранее Главред писал, что на Николаевщине ВСУ уничтожили четыре вертолета противника.

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