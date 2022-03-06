Враг несет большие потери, сбиты 88 самолетов и вертолетов оккупантов - Генштаб

Генштаб опубликовал оперативную информацию по состоянию на 6 марта 2022 по российскому вторжению / Фото УНИАН

Сегодня, 6 марта 2022 года - одиннадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

В Генштабе Украины сообщили, что Вооруженными Силами и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся яростные бои по удержанию определенных рубежей.

"Противник, теряя потери предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками. Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, содержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за утраченными территориями. Осуществляется отражение ударов средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

Группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанской и восточной части Таврического направления.

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В частности, подразделения ВСУ остановили колонны противника, которые пытались выдвинуться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

В Северской области проводится операция по обороне Чернигова.

На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море.

"В Николаевской области был спланирован и реализован захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника. В других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника", - сообщили в Генштабе.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

"В целом, по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов. Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь, и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние.

Как сообщал Главред, в одном из сел Ахтырского района Сумской области российские оккупанты создали "живой щит" из местных жителей для охраны своей зенитно-ракетной системы С-300.

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