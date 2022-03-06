На Сумщине оккупанты сделали "живой щит" из мирных жителей для охраны зенитки С-300

Оккупанты развернули в одном из сел Сумской области зенитку С-300

В одном из сел Ахтырского района Сумской области российские оккупанты создали "живой щит" из местных жителей для охраны своей зенитно-ракетной системы С-300.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, 5 марта село было занято российскими военными. Сейчас "почти у каждого двора стоит российский танк".

"Русская армия создала "живой щит" из жителей села. По нашей информации, создан для охраны развернутой системы С-300", - написал Живицкий.

Он добавил, что власти работают над созданием "зеленых коридоров" для эвакуации местного населения из района из всех опасных мест области.

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Справка. С-300 - зенитно-ракетная система среднего радиуса действия. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков максимальная дальность может достигать 150, 200, 300 км.

Как сообщал Главред, 5 марта войска РФ нанесли очередной удар по Ахтырке. Гибнет мирное население. Многие остались без воды, света и отопления из-за бомбардировки местной ТЭС.

Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий рассказал, что многие из местных жителей спрашивают его о том, как можно покинуть регион. По словам Живицкого, безопасного пути нет.