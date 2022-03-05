Российские "освободители" грабят людей и расстреливают авто, пытающиеся выехать из Сумщины

Оккупанты подстреливают и прокалывают колеса машин мирных жителей.
Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий рассказал, что многие из местных жителей спрашивают его о том, как можно покинуть регион.
По словам Живицкого, безопасного пути нет.
"Из Ахтырки, Тростянца, Лебедина и других городов области. Я отвечаю: безопасно – никак. Российские военные мародерят, грабят и кое-где расстреливают машины украинских мирных людей", - сказал глава ОВА.
Читайте такжеПленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звериТакже Живицкий опубликовал видео, на кадрах которого представлена трасса Киев – Сумы. Недалеко от самих Сум в направлении столицы. Посреди дороги стоят открытые пустые машины, из которых выброшены вещи людей. В транспорте проколоты колеса.
Напомним, в субботу, 5 марта, войска РФ нанесли очередной удар по Ахтырке. Гибнет мирное население. Многие остались без воды, света и отопления из-за бомбардировки местной ТЭС.
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