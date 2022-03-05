Ахтырка снова терпит авиабомбардировку российскими захватчиками

Разрушения в Ахтырке / t.me/Zhyvytskyy

Вражеская российская авиация нанесла очередной авиаудар по мирным жителям Ахтырки Сумской области. 5 марта бомбардировка оккупантами продолжилась.

По словам главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого, захватчики убивают мирное население.

"Ахтырка. Авиационные бомбардировки продолжаются. Россияне уничтожают мирных жителей Украины. 5 марта 2022", - подписал кадры губернатор.

Читайте такжеВраг пришел к открытому террору - ДаниловОтметим, Ахтырка - один из украинских городов, где с начала полномасштабной войны России против Украины ведутся активные боевые действия.

Враг уже обстрелял там детский сад, есть погибшие и раненые, а 28 февраля было взорвано нефтебазу. 1 марта в городе было обстреляно воинскую часть.

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3 марта вражескими войсками была уничтожена теплоэлектроцентраль, а также обстрелян вокзал, погибли люди.

Напомним, в Одесской области ожидается высадка морского десанта российских оккупантов. Власти региона призывают рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесчины, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения.

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