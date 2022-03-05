В Одессе ожидается высадка морского десанта РФ

Местных жителей просят ни в коем случае не передвигаться по территории побережья.
В Одесской области ожидается высадка морского десанта российских оккупантов. Власти региона призывают рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесчины, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения.
Как пишет Telegram-канал Одесса.Офіційно, система обороны побережья включает в себя минирование определенных территорий, где враг может совершить высадку морского десанта.
Людей просят ни в коем случае не передвигаться по территории побережья.
Напомним, ранее в сторону Одессы двигались вражеские корабли в сопровождении ракетных катеров. В Черноморской зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.
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Автор: Ульяна Полищук