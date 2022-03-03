Корабли РФ утопили иностранный сухогруз под Одессой: спаслось лишь двое моряков

В акватории Одессы российские захватчики нанесли огневой удар по торговому судну Helt.

Судно находилось у входа в Одесский залив. В результате обстрела оно раскололось и пошло на дно, сообщает Думская.

Отмечается, что экипаж уничтоженного РФ судна состоял из шести человек — четырех украинцев и двоих россиян.

Издание пишут, что двое сумели спастись на плоту — кок и боцман. Моряки находятся в спасательной шлюпке и пытаются грести к берегу.

Спасательная операция с помощью сил МПСС невозможна: порт находится под прицелом российских кораблей и любой выход в море на спасение экипажа может привести к потере судов.

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Как сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины: "Последний доклад с судна – крен 70 градусов, садимся на плоты".

Украинские спасатели не смогли выплыть на помощь экипажу, из-за запрета от российских кораблей. На данный момент известно, что выжили два моряка.

Вчера корабли РФ требовали от гражданского судна HELT приблизиться к российской эскадре, чтобы она могла прикрыться им, как живым щитом. В противном случае они угрожали открыть огонь.

Ранее сообщалось о том, что в сторону Одессы двигаются вражеские корабли в сопровождении ракетных катеров.

В Черноморской зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков