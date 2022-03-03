На Одессу идут вражеские корабли: на южном побережье Крыма скопление ЧФ РФ

На Одессу идут вражеские корабли / скриншот с видео

Министерство обороны сообщает о ситуации, касающейся российского вторжения в Украину, в частности в сообщении говорится, что в Одессу двигаются вражеские корабли в сопровождении ракетных катеров.

В Черноморской зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков, сообщили в Минобороны.

"В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса", - говорится в сообщении.

В Сети также появилось видео с южного побережья Крыма. Там заметили большую группу десантных кораблей России.

Ранее десант российских оккупационных войск отказался высаживаться в Одессе. Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь, и попросили дать им возможность покинуть залив.

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