На Одессу идут вражеские корабли: на южном побережье Крыма скопление ЧФ РФ

В Минобороны сообщили подробности.
Министерство обороны сообщает о ситуации, касающейся российского вторжения в Украину, в частности в сообщении говорится, что в Одессу двигаются вражеские корабли в сопровождении ракетных катеров.
В Черноморской зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков, сообщили в Минобороны.
"В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса", - говорится в сообщении.
В Сети также появилось видео с южного побережья Крыма. Там заметили большую группу десантных кораблей России.
Ранее десант российских оккупационных войск отказался высаживаться в Одессе. Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь, и попросили дать им возможность покинуть залив.
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