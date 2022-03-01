"Мальчики-срочники отказались выполнять приказ": российские десантники испугались штурмовать Одессу

Российские десантники отказались штурмовать Одессу / Reuters

Десант российских оккупационных войск отказался высаживаться в Одессе.

Большие десантные корабли собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня, пишет издание "Думская".

Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

Читайте такжеГаага занялась преступлениями РФ: начато расследование нападения на Украину"Оказывается, на кораблях русских нацистов произошел самый настоящий бунт: мальчики-срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника. Возможно, их ужаснула сама идея такой безумной операции, но мы склоняемся к тому, что российских юношей слегка напугали украинские морпехи, большинство которых провело на войне по пять и больше лет. Справедливости ради надо сказать, что и украинские войска поступили по-человечески, не устроив резню прямо в заливе", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина ведет оборонительную операцию в связи с полномасштабным военным вторжением России. Президент РФ Владимир Путин рано утром, 24 февраля, объявил о так называемой "военной операции" против Украины. После этого территория страны была обстреляна ракетами. Далее вторглись российские войска. Противник несет серьезные потери.

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