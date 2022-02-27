По методичкам НКВД: оккупанты РФ прикрываются украинскими детьми и женщинами

Уничтоженная техника оккупантов РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua/

Российские оккупанты используют украинских детей и женщин для прикрытия колонн своей бронетехники.

Как рассказали в Генштабе, женщин и детей оккупанты РФ посадили на бронетехнику, которая движется в направлении Макаров - Киев.

"В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин", - отмечается в сообщении.

Кроме того отмечается, что российские террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках

Кроме того, в Геническом районе Херсонской области российские оккупанты развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.