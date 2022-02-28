Армия стала больше на 100 тыс человек, РФ тактически отступает от Киева: сводки от Офиса Зеленского

Потери противника составляют около 4500 человек / Скриншот Офис президента

Власти продолжают контролировать военную ситуацию в Украине, спровоцированную нападением армии Российской Федерации. Противник тактически отступает в направлении Киева. Артиллерия и авиация Вооруженных сил наносит удары в ответ. Тишина на Черниговском и Сумском направлениях. Атака россиян на Харьков провалилась. Мариуполь держится. Бердянск занят противником. Украинские войска стали больше на 100 000 человек.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в ходе своего брифинга по теме войны России против Украины в воскресенье, 27 февраля.

Нападение России на Украину: свежие сводки по ситуации

На западном и северном направлении Киева: противник полностью прекратил движение в этом направлении, некоторые подразделения отходят (тактическое отступление). Артиллерия и авиация ВСУ наносит удары.

Черниговское и Сумское направление – тишина

Харьковской направление – попытка зайти вглубь города. Как она закончилась, мы видели все. Очень печально для них.

Купянск – выясняется ситуация. Несмотря на видеозапись с мэром и заявлениями россиян о захвате города, ситуация выясняется. Не все так просто.

Зона ООС. Волноваху занял противник, но ее отбили.

Мариуполь держится.

Бердянск занят противником. Там не было наших войск. Они взяли город. Эта группировка, которая шла с Мелитополя на Мариуполь, сейчас они там.

В сторону Херсона подходят вражеские резервы из Крыма. По оценочным данным, 11 российских больших десантных кораблей, перевозят комплект приблизительно с батальон.

Они могут попробовать высадиться в Одессе, но посмотрим, что из этого получается. Наши, как всегда, лучше.

Воздушный налет совершили по Киеву – 3 ракеты. Одна неизвестно где, одну сбили, одна попала в Софиевскую Борщаговку.

Были воздушные удары по аэродрому Житомира, по Запорожью (как говорят), воздушная тревога слышна во многих городах.

Россия тактически отступает на Киевском направлении

"Мы готовы к обороне, наша тактика приносит огромные успехи. По крайней мере, эти два дня, а дальше посмотрим. Я думаю, что все будет хорошо, учитывая что они начали отступать на Киевском направлении (самом главном). Угрозы большим городам нет. Спецслужбы работают с ДРГ", - сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Настроение у нас оптимистическое, чего и вам желаю. Бояться нечего. Мы проводим оборонительную операцию. Нужно помнить, что каждый день для противника – это новые потери. Каждый день для нас – это новые победы и усиление веры в свои силы", - добавил он.

Потери противника

Около 4500 тысяч. Около 1500 тысяч убитых и 3 000 раненых по предварительным оценкам.

Ряды армии Украины пополнились на 100 000 человек

"Мы продолжаем работать. Думаю, что утром нас ждет еще ряд хороших новостей. Не переживайте. Держим оборону. Приходят новые силы. За двое суток – более 100 000 резервистов прибыли в ВСУ и войска Территориальной обороны.

Напомним, Украина ведет оборонительную операцию в связи с полномасштабным военным вторжением России. Президент РФ Владимир Путин рано утром, 24 февраля, объявил о так называемой "военной операции" против Украины. После этого территория страны была обстреляна ракетами. Далее вторглись российские войска. Противник несет серьезные потери.