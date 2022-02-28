УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Армия стала больше на 100 тыс человек, РФ тактически отступает от Киева: сводки от Офиса Зеленского

28 февраля 2022, 00:49

Украина успешно проводит операцию по отражению агрессивного военного нападения России, сказал Алексей Арестович.

Потери противника составляют около 4500 человек / Скриншот Офис президента

Власти продолжают контролировать военную ситуацию в Украине, спровоцированную нападением армии Российской Федерации. Противник тактически отступает в направлении Киева. Артиллерия и авиация Вооруженных сил наносит удары в ответ. Тишина на Черниговском и Сумском направлениях. Атака россиян на Харьков провалилась. Мариуполь держится. Бердянск занят противником. Украинские войска стали больше на 100 000 человек.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в ходе своего брифинга по теме войны России против Украины в воскресенье, 27 февраля.

Нападение России на Украину: свежие сводки по ситуации

  • На западном и северном направлении Киева: противник полностью прекратил движение в этом направлении, некоторые подразделения отходят (тактическое отступление). Артиллерия и авиация ВСУ наносит удары.
  • Черниговское и Сумское направление – тишина
  • Харьковской направление – попытка зайти вглубь города. Как она закончилась, мы видели все. Очень печально для них.
  • Купянск – выясняется ситуация. Несмотря на видеозапись с мэром и заявлениями россиян о захвате города, ситуация выясняется. Не все так просто.
  • Зона ООС. Волноваху занял противник, но ее отбили.
  • Мариуполь держится.
  • Бердянск занят противником. Там не было наших войск. Они взяли город. Эта группировка, которая шла с Мелитополя на Мариуполь, сейчас они там.
  • В сторону Херсона подходят вражеские резервы из Крыма. По оценочным данным, 11 российских больших десантных кораблей, перевозят комплект приблизительно с батальон.
  • Они могут попробовать высадиться в Одессе, но посмотрим, что из этого получается. Наши, как всегда, лучше.
  • Воздушный налет совершили по Киеву – 3 ракеты. Одна неизвестно где, одну сбили, одна попала в Софиевскую Борщаговку.
  • Были воздушные удары по аэродрому Житомира, по Запорожью (как говорят), воздушная тревога слышна во многих городах.

Россия тактически отступает на Киевском направлении

"Мы готовы к обороне, наша тактика приносит огромные успехи. По крайней мере, эти два дня, а дальше посмотрим. Я думаю, что все будет хорошо, учитывая что они начали отступать на Киевском направлении (самом главном). Угрозы большим городам нет. Спецслужбы работают с ДРГ", - сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Настроение у нас оптимистическое, чего и вам желаю. Бояться нечего. Мы проводим оборонительную операцию. Нужно помнить, что каждый день для противника – это новые потери. Каждый день для нас – это новые победы и усиление веры в свои силы", - добавил он.

Потери противника

Около 4500 тысяч. Около 1500 тысяч убитых и 3 000 раненых по предварительным оценкам.

Ряды армии Украины пополнились на 100 000 человек

"Мы продолжаем работать. Думаю, что утром нас ждет еще ряд хороших новостей. Не переживайте. Держим оборону. Приходят новые силы. За двое суток – более 100 000 резервистов прибыли в ВСУ и войска Территориальной обороны.

Напомним, Украина ведет оборонительную операцию в связи с полномасштабным военным вторжением России. Президент РФ Владимир Путин рано утром, 24 февраля, объявил о так называемой "военной операции" против Украины. После этого территория страны была обстреляна ракетами. Далее вторглись российские войска. Противник несет серьезные потери.

viber
ВСУ вторжение России Алексей Арестович новости Украины Офис президента война России и Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Контроль над островом Змеиный пока не возвращенКонтроль над островом Змеиный пока не возвращен Российские танки идут на Киев, украинские военные взорвали мостРоссийские танки идут на Киев, украинские военные взорвали мост Кремль готовит новую волну атаки на Украину - РезниковКремль готовит новую волну атаки на Украину - Резников "Такого в РФ еще никогда не было": оккупанты потеряли более 1000 военных за сутки"Такого в РФ еще никогда не было": оккупанты потеряли более 1000 военных за сутки Россия угрожает падением 500-тонной МКС на мирных жителей США и ЕвропыРоссия угрожает падением 500-тонной МКС на мирных жителей США и Европы

Последние новости

11:44

Проваленный план Бункерного Деда: какие выходы есть у Путина из войны в Украине

11:34

Харьков держит оборону - отразили все попытки наступления, у врага большие потери

11:29

В Харькове изменили часы комендантского часа - он начнется с 16:00

11:19

Зеленский призвал срочно принять Украину в Евросоюз по упрощенной процедуре

11:17

Война РФ против Украины: Евросоюз созвал экстренную встречу глав Минобороны стран-членов

Реклама
10:57

Украинская делегация прибыла на встречу с российской к белорусской границеВидео

10:41

В Днепре во время комендантского часа расстреляли авто – СМИ

10:28

У российских оккупантов под Киевом заканчивается горючее

10:21

Путин послал в Киев за Зеленским сотни наемников-убийц - The Times

10:18

Переиграла и уничтожила: в Сумской области женщина поставила оккупантов на место

10:17

На Днепропетровщине ситуация контролируемая и спокойная, штаб работает круглосуточно

10:02

Очереди на десятки метров: в Киеве люди осадили супермаркеты еще задолго до открытия

09:43

Пока РФ пытается захватить Украину, Япония предъявила претензии на Южные Курилы

09:35

Оккупанты хотят зайти в Херсон, прикрываясь "живым щитом" из мирного населения

09:34

В Харькове ВСУ уничтожили в школе 20 русских диверсантов

08:55

Будут расстреливать на месте: в Ахтырке решили радикально бороться с мародерами

08:50

Под Киевом 70 "кадыровцев" сгорели заживо, остальные - убежали из УкраиныВидео

08:32

"Бегите, черт возьми, в леса. Сидите и дома бухайте": Михалок эмоционально обратился к военным Беларуси

08:14

Комендантский час в Киеве: сегодня в столице откроются продуктовые магазины и заработает транспорт

08:10

"Как ты будешь смотреть нам в глаза?": житель Днепра обратился к брату-чиновнику Минобороны Беларуси

Реклама
07:55

Министр Верещук рассказала, как российские агрессоры бьют по колоннам беженцев из "Градов"

07:48

"В полку интербандеровцев прибыло": украинцы из Французского иностранного легиона поедут защищать страну от РФ

07:30

Обманули и завели в тупик: двое сумчан сумели голыми руками захватить российский БТР

07:30

Что изменит участие белорусской армии в войне на стороне Россиимнение

07:01

"Покажите это Путину": в Мариуполе из-за обстрела россиян погибла 6-летняя девочка

06:46

Беларусь может отказаться от безъядерного статуса - результаты "референдума"

06:14

В войне с Россией произошел перелом - глава Минобороны Украины

06:10

Танки не спасут: в Харьков прибыла колонна со Stinger и NLAW для ВСУ

05:46

Евросоюз закрыл небо для и России и заморозил резервы: официально заработали санкции против РФ

05:15

Хакеры Anonymous предложили оккупантам сделку - вознаграждение и амнистию в обмен на сдачу оружияВидео

04:41

Ближайшие 24 часа станут решающими для Украины - Зеленский

04:10

Войска НАТО в Украине и помощь в битве с РФ: украинцы обратились к Альянсу

03:11

Из Беларуси летят в Украину истребители

02:49

В интересах Украины, или будут посланы, как корабль: Арахамия назвал РФ условие переговоров

02:37

Украина должна вступить в Евросоюз – в Брюсселе сделали заявление

02:07

Егорова огребла от дочери: Ровинская публично послала свою мать

01:53

Россия готовит провокацию: хотят использовать жителей Херсона для захвата Киева

01:42

"Российские танчики встали на ночлег": ВСУ положили колонну военной техники в Киевской области

01:41

Украина подала иск в Гаагу против РФ: что нужно для поддержания дела

01:09

Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере - ДанилкоВидео

Реклама
00:49

Армия стала больше на 100 тыс человек, РФ тактически отступает от Киева: сводки от Офиса Зеленского

00:24

Российские оккупанты нанесли ракетный удар на аэропорт в Николаеве

00:02

"Малороссы" и "русский мир": в РФ опозорились диким оправданием нападения на УкраинуВидео

27 февраля, воскресенье
23:52

"Требуйте от Путина остановить войну": глава МИД Украины Кулеба обратился к россиянамВидео

23:34

В Житомире Нацгвардия и полиция будут стрелять в мародеров на месте

23:16

Совбез ООН срочно созывает Генассамблею по Украине

23:15

Забудут о яхтах и самолетах: в Белом доме рассказали о санкциях против олигархов ПутинаВидео

23:13

Гонят оккупантов взашей: в Харькове пенсионер надавал тумаков автоматчику РФВидео

23:04

ЕС ожидает более 7 миллионов украинских беженцев из-за войны России

22:59

"Решающее значение для нашей безопасности": Германия объявила об отказе от газа из России

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять