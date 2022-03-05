Враг пришел к открытому террору - Данилов

Данилов / Reuters

Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора. Они наносят точечные удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре страны.

"Десятый день Героического Национального сопротивления! Весь сектор безопасности и обороны Украины дает достойный отпор московским оккупантам по всем направлениям. Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора, наносят путинские "точечные удары" по гражданскому населению и критической инфраструктуре. Цель – запугать, создать панику, сломать нашу волю к сопротивлению", - написал секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

По его словам, подлый и коварный враг нарушает достигнутые договоренности – блокирует открытие "зеленых коридоров", не допускает гуманитарные грузы, но при этом делает попытку создать фальшивую картинку "радостной встречи" оккупантов местными жителями. Но Данилов утверждает, что дешевые трюки российских "пропагандонов" провалились.

Также секретарь СНБО отметил, что ключевые города сдерживания российского агрессора на Юге и Востоке Харьков и Мариуполь держат оборону.

Кроме того, укрепляется ТРО, армия пополняется свежими резервами из состава высокомотивированных и очень злых украинцев, союзники оказывают помощь, население доверяет и поддерживает своего президента.

Напомним, в Одесской области ожидается высадка морского десанта российских оккупантов. Власти региона призывают рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесчины, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения.

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