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Один из морпехов сбил сразу три: ВСУ уничтожили четыре вертолета оккупантов в Николаевской области

5 марта 2022, 15:20
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Это еще один уверенный шаг к победе.

Сбит вражеский вертолет Ми-35
Сбит вражеский вертолет Ми-35 / скриншот

На Николаевщине ВСУ уничтожили четыре вертолета противника.

"Только что на Николаевщине морские пехотинцы вместе с побратимами из Оперативного командования "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом, один из морпехов сбил сразу 3 единицы", - говорится в сообщении генштаба ВСУ.

"Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе!", - подчеркнул командующий ВМС ВС Украины.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ВСУ также удалось захватить технику противника. Ее сейчас перегоняют по городу, а мирным жителям не стоит паниковать.

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