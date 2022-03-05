Один из морпехов сбил сразу три: ВСУ уничтожили четыре вертолета оккупантов в Николаевской области

Это еще один уверенный шаг к победе.
На Николаевщине ВСУ уничтожили четыре вертолета противника.
"Только что на Николаевщине морские пехотинцы вместе с побратимами из Оперативного командования "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом, один из морпехов сбил сразу 3 единицы", - говорится в сообщении генштаба ВСУ.
"Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе!", - подчеркнул командующий ВМС ВС Украины.
Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ВСУ также удалось захватить технику противника. Ее сейчас перегоняют по городу, а мирным жителям не стоит паниковать.
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Автор: Сергей Коломиец