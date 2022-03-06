На Харьковщине уничтожен вражеский штурмовик Су-25

Над Харьковом постоянно находятся 5-7 штурмовиков.
Силами противововоздушной обороны Харькова был уничтожен очередной боевой самолет Су-25 российских оккупантов.
Об этом 6 марта сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он отметил, что пилоту удалость катапультироваться и на данный момент ВСУ, силы теробороны и Нацгвардия ведут поиски военного преступника.
"Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями", - отмечается в сообщении.
Также мы писали, что на 6 марта потери авиационной техники РФ составляют 88 самолетов и вертолетов.
Ранее Главред писал, что на Николаевщине ВСУ уничтожили четыре вертолета противника.
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