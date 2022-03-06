На Харьковщине уничтожен вражеский штурмовик Су-25

На Харьковщине уничтожен Су-25 / скриншот

Силами противововоздушной обороны Харькова был уничтожен очередной боевой самолет Су-25 российских оккупантов.

Об этом 6 марта сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что пилоту удалость катапультироваться и на данный момент ВСУ, силы теробороны и Нацгвардия ведут поиски военного преступника.

"Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями", - отмечается в сообщении.

Также мы писали, что на 6 марта потери авиационной техники РФ составляют 88 самолетов и вертолетов.

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Ранее Главред писал, что на Николаевщине ВСУ уничтожили четыре вертолета противника.

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