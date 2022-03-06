Россияне готовятся бомбить Одессу – Зеленский

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной бомбардировке Одессы российскими оккупантами. Если это произойдет - это будет настоящим историческим преступлением.

В своем обращении 6 марта Зеленский подчеркнул, что украинские ракеты не падают на гражданские объекты России или Беларуси в ответ на те ракеты, которыми обстреливают Житомир, Коростень, Овруч, пригород Киева, юг Украины.

Президент добавил, что россияне готовятся к бомбардировке Одессы.

"Того города, в который из России всегда приезжали. Города, который дарил россиянам тепло и искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление", – сказал Зеленский.

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Как сообщал Главред, Зеленский заявил, что Украине очень нужны самолеты.

"У мира есть сила, чтобы закрыть небо от российских ракет, боевых самолетов, вертолетов. Если кто-то еще сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле это просто, если есть воля, чтобы сделать безопасным небо Украины, небо Европы", - сказал президент.

Тем временем в НАТО заявили, что не будут обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что украинские военные тренировались на советских МИГах и других боевых самолетах. У его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии.

Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.