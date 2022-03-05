Захватчиков полностью выбили из Николаева, захватили много трофеев – губернатор Ким

Виталий Ким / Facebook

В Николаеве украинская армия выбила из города отряды российских оккупантов и захватили вражескую технику. Об этом написал руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким на своем канале в Telegram.

"Оккупантов выбили из города. У нас много трофейной техники. Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. В направлении Шевченко, Луч, Снигиревка в городе нет никакой вражеской техники. Город на замке", - написал чиновник.

По словам Кима, у русских оккупантов давние проблемы с продовольствием.

"Орки голодные. Будут просить есть. Можете их накормить, а потом задержать. Так сказать - гражданское задержание", - обратился чиновник к местному населению.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области украинские защитники сбили три вражеских вертолета и захватили военную технику противника.

Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает, что рабочую технику сейчас перегоняют по городу, а мирным жителям не стоит паниковать.

"Не паникуйте! Сейчас идёт техника с Кульбакино с буквой "z". Это захваченная нами техника 3 вертолета врага есть( в смысле на земле сбитые уже)", - написал чиновник.