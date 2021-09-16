Миллиардер, ассистентка врача, экс-пилот ВВС и профессор: SpaceX отправила на орбиту первый гражданский экипаж

Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon успешно взлетела с космодрома в Космическом центре Кеннеди / Фото Reuters

Американская компания SpaceX запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. Миссия получила название Inspiration4 (Вдохновение 4), в ее составе - четверо участников, среди них ни одного профессионального астронавта.

Многоразовая ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon в ночь на 16 сентября в 3:02 по киевскому времени успешно взлетела с космодрома в Космическом центре Кеннеди, свидетельствует трансляция SpaceX. Космические туристы поднимутся на наибольшую высоту, на которую выходили люди с тех пор, как запустили орбитальный телескоп Хаббл. В космосе они проведут ближайшие трое суток, а затем вернутся на Землю.

Миссию инициировал и оплатил американский бизнесмен, основатель и руководитель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Он находится на корабле Crew Dragon и является ее капитаном.

Кроме того, в экипаж Crew Dragon вошли педагог Сиан Проктор (пилот корабля); помощница врача из детского исследовательского госпиталя Хейли Арсено (бортовой врач корабля); ветеран Военно-воздушных сил США Кристофер Семброски (бортовой инженер корабля).

В составе миссии "Вдохновение" - четверо участников и ни одного профессионального астронавта / Фото twitter.com/johnkrausphotos

Экипаж прошел обучение по программе NASA.

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Полет на орбиту был задуман Айзекманом ради благотворительной акции. Миллиардер хотел привлечь внимание к одному из направлений благотворительной деятельности — исследовательской детской больницы имени Святого Иуды, которая является ведущим детским онкологическим центром в стране. Он лично пообещал передать институту 100 млн долларов.

Корабль Crew Dragon должен подняться на орбиту, которая находится выше Международной космической станции и выше орбиты телескопа Hubble - это 575 километров. Каждые 90 минут корабль будет делать один оборот вокруг Земли. За время миссии Crew Dragon 48 раз облетит Землю.

На Землю корабль должен вернуться через три дня. Корабль с пассажирами должен приводниться в Атлантическом океане.

Смотрите запуск ракеты с кораблем Crew Dragon и космическими туристами на борту:

Как сообщал Главред, в марте компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX запустила 60 мини-спутников в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink.

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