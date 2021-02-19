В Starlink рассказали, когда Интернет от Илона Маска появится в Украине

Бюджет проекта Starlink по обеспечению спутникового Интернета по всему миру оценивается в 10 миллиардов долларов / Reuters

Спутниковый Интернет Starlink американской космической компании SpaceX может появиться на территории Украины уже в следующем году. Покрытие украинского пространства запланировано на 2022 год, свидетельствует информация, опубликованная на сайте компании Илона Маска.

Если попробовать выбрать украинские населенные пункты в разделе, где можно проверить доступность услуги и ее заказать, то высветится запись о том, что спутниковый интернет Starlink может появиться в Украине в 2022 году.

"Starlink планирует покрытие для вашего региона в 2022 году", - указано на сайте.Читайте такжеБизнес Илона Маска в Украине: у Зеленского сделали неожиданное заявление

Справка

Starlink – это всемирная спутниковая система американской космической компании SpaceX. Ее целью является обеспечение работы высокоскоростного Интернета в специфических локациях, где доступ к глобальной паутине ограничен или дорого стоит.

Согласно планам компании, коммерческие услуги доступа в Интернет от Starlink в 2021 году должны быть запущены по всему миру. Бюджет проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Американский предприниматель и инженер, основатель SpaceX Илон Маск впервые протестировал спутниковый Интернет от Starlink 22 октября 2019 года. Он отправил в тестовом режиме твитт, после чего сообщил о том, что его инициатива увенчалась успехом.