"Вау, сработало": Маск протестировал спутниковый интернет Starlink

Маск отправил первое сообщение через спутниковый интернет / Фото: Instagram/elonmusk

Американский IT-предприниматель Илон Маск 22 октября впервые отправил твит через сеть спутников для раздачи глобального интернета Starlink, которую развивает его компания SpaceX для глобального покрытия интернетом самых отдаленных участков нашей планеты.

"Отправляю этот твит через спутник Starlink", — написал Маск в Twitter.

"Вау,сработало", — говорится в его следующем сообщении.

Как известно, для развития интернета Starlink SpaceX планирует отправить на околоземную орбиту 42 тысячи малогабаритных спутников, которые обеспечат раздачу высокоскоростного интернета по всему миру. Первые спутники уже отправлены на орбиту. Ожидается, что в 2020 году интернет Starlink начнет работать на юге США.

По задумке SpaceX, сеть спутников должна предоставить доступ в интернет миллиардам людей, в том числе жителям удаленных и сельских регионов.

Как ранее сообщалось, Маск показал космический корабль Starship, который сможет совершать путешествия на Луну или на Марс, а также перевозить людей и значительное количество грузов, необходимых для строительства баз.

Напомним, в Украине из частных компаний собрались сделать космических конкурентов Илона Маска. Соответствующий законопроект от депутатов из Слуги народа уже внесен в Раду.