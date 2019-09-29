Маск показал свой звездолет для полета на Луну и Марс

По словам Маска, первый полет Starship Mk1 состоится через один-два месяца / Радіо Свобода

Глава компании SpaceX Илон Маск, который на днях сделал сенсационное заявление об инопланетянах, показал космический корабль Starship, который сможет совершать путешествия на Луну или на Марс, а также перевозить людей и значительное количество грузов, необходимых для строительства баз.

"Starship обеспечит доставку значительного количества грузов и людей, необходимых для строительства баз на Луне и городов на Марсе", - говорится в сообщении Маска в Twitter.

Корабль представляет собой вытянутую капсулу. Звездолет будет многоразовым и сможет быть направлен не только на Луну или на Марс, но в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек.

По словам Маска, первый полет Starship Mk1 состоится через один-два месяца из Техаса по суборбитальной траектории. Потом в течение полугода будет совершен полет на орбиту, последний этап – полет на Луну и Марс.

Напомним, в Украине из частных компаний собрались сделать космических конкурентов Илона Маска. Соответствующий законопроект от депутатов из Слуги народа уже внесен в Раду.