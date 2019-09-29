Маск показал свой звездолет для полета на Луну и Марс

За один раз Starship сможет перевозить до ста человек.
Глава компании SpaceX Илон Маск, который на днях сделал сенсационное заявление об инопланетянах, показал космический корабль Starship, который сможет совершать путешествия на Луну или на Марс, а также перевозить людей и значительное количество грузов, необходимых для строительства баз.
"Starship обеспечит доставку значительного количества грузов и людей, необходимых для строительства баз на Луне и городов на Марсе", - говорится в сообщении Маска в Twitter.
Корабль представляет собой вытянутую капсулу. Звездолет будет многоразовым и сможет быть направлен не только на Луну или на Марс, но в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек.
По словам Маска, первый полет Starship Mk1 состоится через один-два месяца из Техаса по суборбитальной траектории. Потом в течение полугода будет совершен полет на орбиту, последний этап – полет на Луну и Марс.
Напомним, в Украине из частных компаний собрались сделать космических конкурентов Илона Маска. Соответствующий законопроект от депутатов из Слуги народа уже внесен в Раду.