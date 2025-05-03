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США продолжат поддержку Украины: у Трампа сделали важное заявление

Алексей Тесля
3 мая 2025, 19:34
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Марк Бернс лично рассказал бывшему президенту США и представителям Белого дома о том, что увидел в Украине.
Трамп, Бернс
Дональд Трамп и Марк Бернс / Коллаж: Главред, фото: Facebook/PastorMarkBurnsSr, скриншот

Главное:

  • США твердо намерены продолжать поддерживать право Украины на защиту
  • США не отступят от поддержки украинского права на самооборону, говорит Бернс

США твердо намерены продолжать поддерживать право Украины на защиту. Об этом заявил пастор Марк Бернс — один из приближённых к Дональду Трампу религиозных советников, сообщает.

Он лично рассказал бывшему президенту США и представителям Белого дома о том, что увидел в Украине: о преступлениях, совершаемых российскими военными против мирных жителей, женщин, детей и пожилых, а также о похищении 20 тысяч украинских детей и разрушении сотен религиозных объектов, подчеркнул пастор в интервью Kyiv Independent.

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На вопрос о реакции Трампа, Бернс отметил: "Президент всегда проявляет сочувствие и беспокоится о невинных людях, страдающих от войны". Он добавил, что именно поэтому Трамп усиливает давление на Путина и не скрывает своего недовольства его действиями.

Хотя ранее Бернс высказывался за паузу в военной помощи Украине, его позиция изменилась после посещения Кривого Рога, где он стал свидетелем последствий российского ракетного удара.

"Президент Трамп недавно дал согласие на первую партию военной помощи Украине, тем самым чётко показав: Америка не отступит от своей поддержки украинского права на самооборону", — подчеркнул Бернс.

Ранее Владимир Зеленский сказал, о чем говорил с Трампом в Ватикане. "Формат тет-а-тет сработал", и ему удалось поговорить с Трампом наиболее предметно и лучше, чем раньше.

Напомним, ранее сообщалось, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.

Как сообщал Главред, в Госдепе объяснили, что именно изменится. Сейчас позиция ее страны относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может претерпеть изменения.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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