Элиты РФ начали давить на Путина, чтобы он пошел на уступки по Украине - WP

Российские элиты обеспокоились из-за подписания соглашения о недрах между Украиной и США, и теперь они давят на Путина, требуя уступок в войне.

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Элиты РФ начали давить на Путина, чтобы он пошел на уступки по Украине/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 72 ОМБр

Кратко:

Российские элиты начали давить на Путина, требуя уступок по Украине

Такую реакцию среди элит РФ вызвало подписание соглашения о недрах между Украиной и США

Они боятся, что Украина углубляет сотрудничество с США

Подписание соглашения о недрах между Украиной и Соединенными Штатами Америки вызвало беспокойство среди российских элит. Они теперь боятся, что Москва может потерять свое преимущество в переговорах из-за сближения Киева и Вашингтона.

Об этом пишет The Washington Post. В издании отмечают, что российские чиновники на этой неделе показали свое пренебрежительное отношение к новости о заключении соглашения между Украиной и США. Некоторые из них даже пытались выставить это событие "еще одним важным шагом к колонизации Украины".

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Однако, как отмечает издание, за кулисами среди некоторых представителей российской элиты растет беспокойство, что такое соглашение может еще больше сблизить Украину и США, и это может закрыть для страны-агрессора России окно возможностей для заключения мирного соглашения на выгодных для нее условиях.

Один из российских чиновников на условиях анонимности заявил, что сейчас на Путина растет внутреннее давление, чтобы он хотя бы сделал вид, что готов идти на уступки.

"Он понимает, что ему нужно больше сотрудничать. В противном случае, законопроект, предложенный Грэмом, станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило, что дефицит бюджета растет", - отметил собеседник издания.

Переговоры по войне в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что США изменили позицию по мирным переговорам. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.

"Суть изменений заключается в том, что мы больше не будем, по первому зову, летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему привержены участию, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта", - сказала она на брифинге.

Брюс добавила, что в мире есть и другие регионы, которые требуют внимания.

Однако позже в Госдепе объяснили, что именно изменится. В Госдепе объяснили свое заявление о том, что США отказываются от роли посредника в переговорах по завершению войны в Украине. Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс объяснила свои слова и отметила, что сейчас позиция ее страны относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может претерпеть изменения.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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