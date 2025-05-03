Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Элиты РФ начали давить на Путина, чтобы он пошел на уступки по Украине - WP

Алёна Воронина
3 мая 2025, 10:14
967
Российские элиты обеспокоились из-за подписания соглашения о недрах между Украиной и США, и теперь они давят на Путина, требуя уступок в войне.
Элиты РФ начали давить на Путина, чтобы он пошел на уступки по Украине - WP
Элиты РФ начали давить на Путина, чтобы он пошел на уступки по Украине/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 72 ОМБр

Кратко:

  • Российские элиты начали давить на Путина, требуя уступок по Украине
  • Такую реакцию среди элит РФ вызвало подписание соглашения о недрах между Украиной и США
  • Они боятся, что Украина углубляет сотрудничество с США

Подписание соглашения о недрах между Украиной и Соединенными Штатами Америки вызвало беспокойство среди российских элит. Они теперь боятся, что Москва может потерять свое преимущество в переговорах из-за сближения Киева и Вашингтона.

Об этом пишет The Washington Post. В издании отмечают, что российские чиновники на этой неделе показали свое пренебрежительное отношение к новости о заключении соглашения между Украиной и США. Некоторые из них даже пытались выставить это событие "еще одним важным шагом к колонизации Украины".

видео дня

Однако, как отмечает издание, за кулисами среди некоторых представителей российской элиты растет беспокойство, что такое соглашение может еще больше сблизить Украину и США, и это может закрыть для страны-агрессора России окно возможностей для заключения мирного соглашения на выгодных для нее условиях.

Один из российских чиновников на условиях анонимности заявил, что сейчас на Путина растет внутреннее давление, чтобы он хотя бы сделал вид, что готов идти на уступки.

"Он понимает, что ему нужно больше сотрудничать. В противном случае, законопроект, предложенный Грэмом, станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило, что дефицит бюджета растет", - отметил собеседник издания.

Переговоры по войне в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что США изменили позицию по мирным переговорам. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.

"Суть изменений заключается в том, что мы больше не будем, по первому зову, летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему привержены участию, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта", - сказала она на брифинге.

Брюс добавила, что в мире есть и другие регионы, которые требуют внимания.

Однако позже в Госдепе объяснили, что именно изменится. В Госдепе объяснили свое заявление о том, что США отказываются от роли посредника в переговорах по завершению войны в Украине. Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс объяснила свои слова и отметила, что сейчас позиция ее страны относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может претерпеть изменения.

Читайте также:

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости США Владимир Путин мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ берут врага в клещи на ключевом направлении: где захлебнулось наступление РФ

ВСУ берут врага в клещи на ключевом направлении: где захлебнулось наступление РФ

10:20Фронт
Элиты РФ начали давить на Путина, чтобы он пошел на уступки по Украине - WP

Элиты РФ начали давить на Путина, чтобы он пошел на уступки по Украине - WP

10:14Мир
США выходят из переговоров по войне: в Госдепе объяснили, что именно изменится

США выходят из переговоров по войне: в Госдепе объяснили, что именно изменится

09:06Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

Чем отличаются 2 мужчины: от такой загадки голова будет идти кругом

Чем отличаются 2 мужчины: от такой загадки голова будет идти кругом

Знаки, которым везет всегда и во всем: астрологи назвали ТОП-4 счастливчика

Знаки, которым везет всегда и во всем: астрологи назвали ТОП-4 счастливчика

Последние новости

10:20

ВСУ берут врага в клещи на ключевом направлении: где захлебнулось наступление РФ

10:14

Элиты РФ начали давить на Путина, чтобы он пошел на уступки по Украине - WP

10:04

Гороскоп на май 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяцВидео

09:06

США выходят из переговоров по войне: в Госдепе объяснили, что именно изменится

09:00

РФ может свернуть наступление из-за провала темпов: ISW подтвердили "пробуксовку" войны

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
08:32

Гороскоп на май 2025 для Скорпионов: какие опасности несет Черная Луна

08:10

Трамп вышел из переговоров: что это значитмнение

08:03

Взрывная ночь в РФ и оккупированном Крыму: у захватчиков есть "прилеты", перекрывался мостВидео

07:10

Где слово "так" среди множества букв: загадка, которая развеселит каждого

Реклама
06:20

Гороскоп на завтра 4 мая: Львам - неожиданный подарок, Весам - успех

06:10

Почему США объявили об изменении подхода к переговорам с РФ и Украиноймнение

05:50

Загадка для самых умных: найдите корону в комнате за 5 секунд

05:21

Неожиданное открытие: почему Репин никогда не был русским художником

05:00

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

04:45

Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний": ответ всех удивитВидео

04:20

Лунный гороскоп на 3 мая: что нельзя делать в этот день

04:00

Воссоединила сама Вселенная: 4 пары знаков, которые не могут жить друг без друга

03:45

Столы на верхних полках и розетки: как выглядят новые вагоны УкрзализныциФото

03:30

Нужно ли освящать автомобиль: ответ священникаВидео

02:30

РФ может захватить сразу несколько стран НАТО: кто находится в зоне риска

Реклама
01:45

Санкции против России на горизонте: почему Кремль должен волноваться

00:56

310 миллионов на защиту неба: США одобрили продажу Украине оборудования для F-16

00:38

Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на ХарьковФотоВидео

02 мая, пятница
23:58

Вашингтон намекает: Трамп может не появиться на саммите НАТО

23:01

Впервые заговорила о войне: Орбакайте определилась с позицией

23:00

Даниэль Дюбуа пообещал победу над Усиком: что он готовит для чемпиона

22:49

"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

22:02

Москва заявила о беспокойстве: как ресурсная сделка пугает российскую элиту

21:50

Взрывы раздаются один за другим: Харьков под массированным ударом ШахедовВидео

21:38

Какие земли в РФ контролируют ВСУ: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21:21

Украина создает собственную баллистику: Зеленский раскрыл подробности о новом оружии

21:10

Украинцам за рубежом может "прилететь" штраф от ТЦК: кого и за что наказываютВидео

21:05

Пятерняшки из Одессы: куда делись и как выглядят детки

21:04

"Я считаю это чудом": Стерненко лично рассказал о своем состоянии и деталях покушенияФотоВидео

20:51

Львовянин, который изменил ход истории: историк открыл интересные факты об украинцеВидео

20:39

Археологи обнаружили древний камень, который всех удивил: в чем причинаВидео

20:06

По Кристине Орбакайте готовят новый сокрушительный удар - что случилось

20:02

Прогноз курса доллара: банкир сказал, ждать ли "взлета" в обменниках

19:53

Почему люди кладут лед в воду во время приготовления картофеля: ответ удивит

19:40

Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

Реклама
19:39

Первые деньги от G7 уже в пути: Кабмин утвердил финансовое соглашение с Японией

19:30

Украину накрывает мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:10

Почему Трамп прогнал Волтцамнение

18:49

Почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают: неожиданный ответВидео

18:47

Соглашение об ископаемых: СМИ узнали, что будет реализовано первым

18:37

В Украине "обвалились" цены на помидоры: сколько стоит популярный овощ

18:28

Урожай будет большим и вкусным: чем нужно полить огурцыВидео

18:28

Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

18:22

"Закопала еще больше": Санина громко оскандалилась заявление о муже

18:01

Домашние дела, которые нельзя делать 3 мая: строгие приметы и запреты

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять