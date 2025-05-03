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Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на Харьков

Ангелина Подвысоцкая
3 мая 2025, 00:38
88
Российские оккупанты атаковали город десятками "Шахедов". В городе были зафиксированы 17 "прилетов".
атака на Харьков
Последствия атаки на Харьков / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • РФ атаковала Харьков десятками "Шахедов"
  • В результате атаки пострадали почти 50 человек
  • В Харькове повреждены дома, машины и предприятия

Российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе зафиксировано 17 взрывов на 12-ти локациях. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

В результате атаки количество пострадавших возросло до 47-ти. Из них 8 человек были госпитализированы. Известно, что среди пострадавших есть 11-летний ребенок.

видео дня

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что "прилеты" были зафиксированы в Слободском, Киевском, Основянском и Салтовском районах города. В результате атаки вспыхнули частные автомобили. Взрывной волной и обломками были повреждены дом и магазин. Также загорелась крыша 9-этажки. В Салтовском районе в результате удара "Шахеда" в землю серьезно поврежден многоэтажный дом и припаркованные машины.

  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: ГСЧС
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: ГСЧС
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: ГСЧС
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: ГСЧС
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Суспільне
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Суспільне
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Суспільне
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Суспільне
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Суспільне
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Суспільне
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Суспільне
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Новини Live
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Новини Live
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Новини Live
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Новини Live
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Новини Live
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Новини Live
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Харьковская ОВА
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Харьковская ОВА
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Харьковская ОВА
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Харьковская ОВА
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Харьковская ОВА
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Харьковская ОВА
  • Атака на Харьков 2 мая
    Атака на Харьков 2 мая фото: Харьковская ОВА

Как отмечает ГСЧС, в Харькове было зафиксировано 10 пожаров. Были повреждены также складские помещения, производственные объекты и инфраструктура.

"Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий и обследование мест попаданий. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Смотрите видео о последствиях атаки на Харьков:

атака на Харьков
Последствия атаки на Харьков / фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Харькова. Он акцентировал на том, что россияне атаковали город десятками "Шахедов". На местах ударов не было никаких военных целей.

"Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни. Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые хотят мира. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", - написал Зеленский.

Российские атаки БпЛА - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 мая российские оккупанты массово атаковали Украину дронами. Взрывы прогремели в Одессе, Киевской области, Сумской области, Кропивницком, Харьковской и Черкасской областях. Президент Зеленский сообщил, что 21 беспилотник атаковал Одессу, есть жертвы и пострадавшие. Всего этой ночью россияне использовали 170 дронов, более 100 из которых - "Шахеды". Зеленский подчеркнул необходимость давления на Россию для прекращения огня и переговоров.

Ночью 1 мая оккупанты пытались атаковать Киев, использовав БпЛА с кассетными боеприпасами. Взрывы прогремели в Дарницком районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один человек был госпитализирован после атаки.

Отметим, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что российские оккупанты до 9 мая могут нанести мощный авиационно-ракетный удар по Украине, в частности, по Киеву.

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Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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