В Запорожье прогремело более 10 взрывов - город массированно атаковали БпЛА

Что известно:
- Россияне по меньшей мере 10 раз ударили "Шахедами" по Запорожью
- В городе возникли пожары, есть разрушения
- Один человек погиб, по меньшей мере 8 человек ранены
Вечером четверга, 1 мая, во многих районах Запорожья прогремели взрывы. Российские оккупанты массированно атаковали город ударными БпЛА. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Около 21:37 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут начальник ОВА предупредил об угрозе ударных беспилотников в области.
В 22:06 Федоров рассказал, что воздушное нападение отражают украинские силы ПВО. Однако вскоре в Запорожье прогремели взрывы.
"Взрывы в разных районах Запорожья. Россияне атакуют Запорожье. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - призвал председатель ОВА.
Воздушные силы сообщили, что в направлении Запорожья движется несколько групп вражеских беспилотников типа "Шахед".
Впоследствии Федоров уточнил, что россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. По его словам, в городе возникли несколько пожаров.
"Поступила информация об одном раненом. Бригада медиков выехала на место", - рассказал Федоров.
Смотрите видео последствий атаки в Запорожье:
Около 22:52 глава Запорожской ОВА рассказал, что в результате российского обстрела города погиб 61-летний мужчина. Также по меньшей мере три человека ранены.
"Есть люди под завалами. Есть раненые", - сообщил он.
В 23:14 Федоров заявил, что количество пострадавших в Запорожье возросло до четырех. По его словам, россияне попали по частным домам, многоэтажкам, учебным заведениям, объектам инфраструктуры.
Вскоре Федоров уточнил, что количество пострадавших в результате атаки россиян возросло до восьми. Всех раненых доставили в медучреждения Запорожья.
"Один человек находится под завалами. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее его деблокировать", - сказал глава ОВА.
Российские атаки БпЛА - новости Украины
Как сообщал Главред, в ночь на 1 мая российские войска совершили массированную атаку дронами на Одессу. В городе прогремела серия взрывов. В результате удара погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
Также этой ночью оккупанты пытались атаковать Киев, использовав БпЛА с кассетными боеприпасами. Взрывы прогремели в Дарницком районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один человек был госпитализирован после атаки.
В ночь на 1 мая российские оккупанты массово атаковали Украину дронами. Взрывы прогремели в Одессе, Киевской области, Сумской области, Кропивницком, Харьковской и Черкасской областях. Президент Зеленский сообщил, что 21 беспилотник атаковал Одессу, есть жертвы и пострадавшие. Всего этой ночью россияне использовали 170 дронов, более 100 из которых - "Шахеды". Зеленский подчеркнул необходимость давления на Россию для прекращения огня и переговоров.
Читайте также:
- Есть погибший, ранен ребенок: Днепропетровщина оправляется после атаки РФ
- Дома в огне, есть погибший: как выглядит Днепр после атаки Шахедов
- Разрушения, пожары и десятки пострадавших: что известно о ночной атаке на Харьков
Кто такой Иван Федоров
С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред