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В Запорожье прогремело более 10 взрывов - город массированно атаковали БпЛА

Руслана Заклинская
1 мая 2025, 22:15обновлено 1 мая, 23:35
1429
Россияне ударили по частным домам, многоэтажкам, учебным заведениям и объектам инфраструктуры.
В Запорожье прогремело более 10 взрывов - город массированно атаковали БпЛА
Запорожье атакуют беспилотники / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Что известно:

  • Россияне по меньшей мере 10 раз ударили "Шахедами" по Запорожью
  • В городе возникли пожары, есть разрушения
  • Один человек погиб, по меньшей мере 8 человек ранены

Вечером четверга, 1 мая, во многих районах Запорожья прогремели взрывы. Российские оккупанты массированно атаковали город ударными БпЛА. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Около 21:37 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут начальник ОВА предупредил об угрозе ударных беспилотников в области.

видео дня

В 22:06 Федоров рассказал, что воздушное нападение отражают украинские силы ПВО. Однако вскоре в Запорожье прогремели взрывы.

"Взрывы в разных районах Запорожья. Россияне атакуют Запорожье. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - призвал председатель ОВА.

Воздушные силы сообщили, что в направлении Запорожья движется несколько групп вражеских беспилотников типа "Шахед".

Впоследствии Федоров уточнил, что россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. По его словам, в городе возникли несколько пожаров.

"Поступила информация об одном раненом. Бригада медиков выехала на место", - рассказал Федоров.

Смотрите видео последствий атаки в Запорожье:

В Запорожье прогремело более 10 взрывов - город массированно атаковали БпЛА
Последствия атаки по Запорожью / Фото: скриншот

Около 22:52 глава Запорожской ОВА рассказал, что в результате российского обстрела города погиб 61-летний мужчина. Также по меньшей мере три человека ранены.

"Есть люди под завалами. Есть раненые", - сообщил он.

В 23:14 Федоров заявил, что количество пострадавших в Запорожье возросло до четырех. По его словам, россияне попали по частным домам, многоэтажкам, учебным заведениям, объектам инфраструктуры.

  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия атаки БпЛА по Запорожью
    Последствия атаки БпЛА по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

Вскоре Федоров уточнил, что количество пострадавших в результате атаки россиян возросло до восьми. Всех раненых доставили в медучреждения Запорожья.

"Один человек находится под завалами. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее его деблокировать", - сказал глава ОВА.

Российские атаки БпЛА - новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 1 мая российские войска совершили массированную атаку дронами на Одессу. В городе прогремела серия взрывов. В результате удара погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Также этой ночью оккупанты пытались атаковать Киев, использовав БпЛА с кассетными боеприпасами. Взрывы прогремели в Дарницком районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один человек был госпитализирован после атаки.

В ночь на 1 мая российские оккупанты массово атаковали Украину дронами. Взрывы прогремели в Одессе, Киевской области, Сумской области, Кропивницком, Харьковской и Черкасской областях. Президент Зеленский сообщил, что 21 беспилотник атаковал Одессу, есть жертвы и пострадавшие. Всего этой ночью россияне использовали 170 дронов, более 100 из которых - "Шахеды". Зеленский подчеркнул необходимость давления на Россию для прекращения огня и переговоров.

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Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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