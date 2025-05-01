РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

Кратко:
- Одесса отбивала атаку дронов
- Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры
- В результате удара погибли два человека
В ночь на 1 мая российские оккупационные войска массированно атаковали беспилотниками Одессу. В городе прогремела серия взрывов. В результате удара два человека погибли, еще пятеро - получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, серия взрывов в гороже прогремела около часа ночи.
"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары. Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", - написал чиновник в Telegram.
В три часа ночи Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки разрушены многоэтажки, частные дома, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили. В нескольких местах возникли пожары.
Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.
В одном из поврежденных домов на верхнем этаже вместе с собакой проживали пожилые супруги, сейчас с ними пропала связь.
Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, одна из школ города получила незначительные повреждения – выбиты четыре окна.
Смотрите видео - Одесса пострадала после ночного удара дронами:
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.
В результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.
По предварительным данным, пострадали 45 человек.
Кроме того, российская оккупационная армия ударила дронами по Днепру. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. В Днепропетровской области повреждено предприятие, жилые дома, автомобили, горел ресторанный комплекс.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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