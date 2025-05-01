РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и школа.

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Последствия атаки дронов на Одессу / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/odeskaODA

Кратко:

Одесса отбивала атаку дронов

Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры

В результате удара погибли два человека

В ночь на 1 мая российские оккупационные войска массированно атаковали беспилотниками Одессу. В городе прогремела серия взрывов. В результате удара два человека погибли, еще пятеро - получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, серия взрывов в гороже прогремела около часа ночи.

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"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары. Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", - написал чиновник в Telegram.

В три часа ночи Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки разрушены многоэтажки, частные дома, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили. В нескольких местах возникли пожары.

Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.

В одном из поврежденных домов на верхнем этаже вместе с собакой проживали пожилые супруги, сейчас с ними пропала связь.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, одна из школ города получила незначительные повреждения – выбиты четыре окна.

Смотрите видео - Одесса пострадала после ночного удара дронами:

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Как писал Главред, в ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.

В результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

По предварительным данным, пострадали 45 человек.

Кроме того, российская оккупационная армия ударила дронами по Днепру. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. В Днепропетровской области повреждено предприятие, жилые дома, автомобили, горел ресторанный комплекс.

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