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Одесса в огне: город под массированной атакой Шахедов

Ангелина Подвысоцкая
1 мая 2025, 00:42обновлено 1 мая, 01:47
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В результате атаки есть "прилеты", на местах бушуют пожары.
Шахед, русское нападение
Одесса под атакой Шахедов / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • В Одессе прогремели мощные взрывы
  • Россияне атаковали город Шахедами
  • В результате атаки повреждены дома, начались пожары

В ночь на 1 мая в Одессе прогремела серия взрывов. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил атаку на город и призвал жителей находиться в безопасных местах.

Воздушные силы ВСУ около 23:40 в среду, 30 апреля, предупреждали о фиксации движения нескольких групп ударных беспилотников противника из акватории Черного моря в сторону Одессы и Черноморска. В районе города Одесса ближе к полуночи раздались взрывы.

видео дня

Телеграмм-канал "Николаевский Ванек" писал, что на город летит около 12 ударных дронов.

В Сети появились первые кадры с последствиями атаки на Одессу. Видно, что в домах повылетали окна. Машины и двор многоэтажки засыпало обломками.

Смотрите видео с последствиями атаки на Одессу:

удар по Одессе
Одесса под атакой Шахедов / фото: скриншот

Глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что в результате атаки повреждено много жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары.

"Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Местные СМИ также сообщают о том, что под ударом была одна из школ города.

Смотрите видео с последствиями атаки на Одессу:

удар по Одессе
Одесса под атакой Шахедов / фото: скриншот

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами Днепропетровскую область, бушевали пожары, погиб человек. В областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе.

Как писал Главред, в ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.

Напомним, ранее враг в очередной раз атаковал Киевскую область с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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