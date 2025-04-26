РФ ударила дронами по Киевщине: есть "прилеты" и пострадавшие

Важно:
- Силы ПВО Украины работали по вражеским целям
- Последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах, есть раненый
В воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы беспилотные летательные аппараты в субботу утром, 26 апреля.
Силы ПВО Украины работали по вражеским целям, говорится в сообщении в Telegram Киевской областной военной администрации.
Кроме того, ночью враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
В результате вражеской атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина, 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.
Также последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области:
- В Бориспольском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль.
- В Бучанском и Белоцерковском районах повреждено по одному частному дому.
Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по многоэтажке в Павлограде: есть жертвы. Днепропетровская область ночью была под атакой вражеских дронов.
Как ранее сообщал Главред, 24 апреля армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла удар по Украине приблизительно 70 ракетами, в том числе баллистическими, а также использовала около 150 ударных беспилотников.
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Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
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