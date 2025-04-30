Разрушения, пожары и десятки пострадавших: что известно о ночной атаке на Харьков

По предварительным данным, пострадали 45 человек.

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Ночная атака дронами привела к масштабным пожарам и разрушениям / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Харьков дронами

В разных частях города возникло 10 пожаров

Пострадали более 40 человек

В ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

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По предварительным данным, пострадали 38 человек.

"На месте работают спасатели, медики, полиция, волонтеры и коммунальные службы. Продолжаются ликвидация пожаров, разбор завалов и помощь пострадавшим, несмотря на опасность повторных ударов со стороны россиян", - сообщили спасатели.

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Смотрите видео - Спасатели показали последствия вражеского удара по Харькову:

Отметим, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе 39 пострадавших в результате дроновой атаки.

Обновлено. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 30 апреля сообщил, что число пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45:

31 человек получил острую реакцию на стресс;

14 человек получили ранения разной степени тяжести;

5 человек - госпитализированы в больницы.

Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.

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Как писал Главред, российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары. Изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

28 апреля армия РФ ударила дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

26 апреля враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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