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Разрушения, пожары и десятки пострадавших: что известно о ночной атаке на Харьков

Анна Ярославская
30 апреля 2025, 07:30
72
По предварительным данным, пострадали 45 человек.
Атака дронов на Харьков
Ночная атака дронами привела к масштабным пожарам и разрушениям / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • РФ атаковала Харьков дронами
  • В разных частях города возникло 10 пожаров
  • Пострадали более 40 человек

В ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

видео дня

По предварительным данным, пострадали 38 человек.

"На месте работают спасатели, медики, полиция, волонтеры и коммунальные службы. Продолжаются ликвидация пожаров, разбор завалов и помощь пострадавшим, несмотря на опасность повторных ударов со стороны россиян", - сообщили спасатели.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Спасатели показали последствия вражеского удара по Харькову:

Скриншот

Отметим, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе 39 пострадавших в результате дроновой атаки.

Обновлено. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 30 апреля сообщил, что число пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45:

  • 31 человек получил острую реакцию на стресс;
  • 14 человек получили ранения разной степени тяжести;
  • 5 человек - госпитализированы в больницы.

Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.

  • Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля
    Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля Фото: ГосЧС
  • Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля
    Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля Фото: ГосЧС
  • Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля
    Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля Фото: ГосЧС
  • Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля
    Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля Фото: ГосЧС
  • Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля
    Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля Фото: ГосЧС
  • Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля
    Удар дронов по Харькову в ночь на 30 апреля Фото: ГосЧС

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары. Изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

28 апреля армия РФ ударила дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

26 апреля враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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