Разрушения, пожары и десятки пострадавших: что известно о ночной атаке на Харьков

Кратко:
- РФ атаковала Харьков дронами
- В разных частях города возникло 10 пожаров
- Пострадали более 40 человек
В ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.
Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.
По предварительным данным, пострадали 38 человек.
"На месте работают спасатели, медики, полиция, волонтеры и коммунальные службы. Продолжаются ликвидация пожаров, разбор завалов и помощь пострадавшим, несмотря на опасность повторных ударов со стороны россиян", - сообщили спасатели.
Смотрите видео - Спасатели показали последствия вражеского удара по Харькову:
Отметим, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе 39 пострадавших в результате дроновой атаки.
Обновлено. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 30 апреля сообщил, что число пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45:
- 31 человек получил острую реакцию на стресс;
- 14 человек получили ранения разной степени тяжести;
- 5 человек - госпитализированы в больницы.
Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.
Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары. Изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.
28 апреля армия РФ ударила дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.
26 апреля враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
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