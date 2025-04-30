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За 30 минут 16 "прилетов" и почти 40 пострадавших: жуткие кадры из Харькова

Ангелина Подвысоцкая
30 апреля 2025, 03:06
199
Российские оккупанты атаковали "Шахедами" многоквартирные дома, частные дома, автомобили, предприятия и больницы.
атака на Харьков
Последствия атаки на Харьков / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Суспільне

Что известно:

  • РФ атаковала Харьков "Шахедами"
  • В результате атаки пострадали почти 40 человек
  • Россияне атаковали жилые дома, больницы предприятия

Российские оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". В результате атаки разбиты многие жилые дома и больницы. Пострадали почти 40 человек. Главред собрал всю информацию о последствиях ударов по Харькову.

Мэр города Игорь Терехов рассказал о том, что в Харькове было зафиксировано 16 "прилетов" по более 10-ти локациям. Под атакой были многоквартирные дома, частные дома, инфраструктурные объекты города. Также пострадала электрическая сеть.

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    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Думка
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Думка
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Думка
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Думка
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Думка
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Думка
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Думка
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Думка
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Думка
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Суспільне
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: Думка
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: ГСЧС
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: ГСЧС
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: ГСЧС
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: ГСЧС
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: ГСЧС
  • Последствия ударов по Харькову 29 апреля
    Последствия ударов по Харькову 29 апреля фото: ГСЧС

Эта атака была "странной", ведь удары были по разным локациям и по разным районам. В результате атаки было выбито очень много окон.

"Очень большое количество поврежденных домов, особенно частных домов. Только один "прилет" - это разбитые около 10-ти частных жилых домов. Сейчас работают все коммунальные службы и работники ГСЧС по локализации пожаров там, где они возникли. Наши службы работают над восстановлением электроснабжения", - сказал Терехов.

Смотрите видео о последствиях ударов по Харькову:

удары по Харькову
Последствия ударов по Харькову / фото: скриншот

Также известно о том, что в многоквартирном доме, в который попал "Шахед", была заблокирована женщина в собственной квартире на 7-м этаже.

В этом же доме была молодая мама. На момент удара ребенок спал в коридоре, а женщина погрузилась в работе, сидя у окна.

"Я даже не услышала гул "Шахеда", который приближается. Я почувствовала уже взрыв, мне очень в спину ударило стекло. Удар был в балкон рядом с нами", - эмоционально рассказывает женщина.

Смотрите видео о последствиях ударов по Харькову:

удары по Харькову
Последствия ударов по Харькову / фото: скриншот

В Сети появилось видео разбитого ресторана, который также оказался в эпицентре одного из ударов. На кадрах видно выбитые окна, а внутри ресторана все разбито. Одним из наиболее пострадавших помещений была кухня.

Смотрите видео о последствиях ударов по Харькову:

удары по Харькову
Последствия ударов по Харькову / фото: скриншот

В Харьковской прокуратуре отметили, что атака на Харьков происходила в период с 22:00 до 22:30. Враг использовал БПЛА типа "Герань-2". Под ударом были Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский районы города.

"Известно о поврежденных многоквартирных домах, частных домах, гражданских автомобилях и предприятиях. Также повреждены две городские больницы", - сказал начальник управления противодействия преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.

В прокуратуре показали последствия ударов по Харькову.

Смотрите видео о последствиях ударов по Харькову:

удары по Харькову
Последствия ударов по Харькову / фото: скриншот

Спасатели отметили, что атака дронами вызвала масштабные пожары и разрушения. В разных частях города возникло 10 пожаров.

"На месте работают спасатели, медики, полиция, волонтеры и коммунальные службы. Продолжаются ликвидация пожаров, разбор завалов и помощь пострадавшим, несмотря на опасность повторных ударов со стороны россиян", - говорится в сообщении.

Смотрите видео о последствиях ударов по Харькову:

удары по Харькову
Последствия ударов по Харькову / фото: скриншот

Удары российских дронов по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что страна-агрессор Россия начала использовать новый беспилотник Бандероль для атак на Украину. Дрон имеет реактивный двигатель и способен развивать скорость до 500 км/ч.

Накануне сообщалось, что российские оккупанты в понедельник, 28 апреля, ударили дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

За день до этого враг терроризировал Днепропетровскую область. В ночь на 27 апреля Россия ударила по нескольким общинам своими беспилотниками, в результате чего погиб один человек и пострадал 14-летний ребенок.

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