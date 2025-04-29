Горят дома, есть погибший: Днепр атаковал "рой" беспилотников

В результате атаки в Днепре вспыхнули частные жилые дома.
Российские оккупанты атаковали Днепр "Шахедами". В городе поднялись пожары. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Есть попадания в частные дома. Многие здания повреждены, зафиксировано несколько пожаров.
В Сети уже разлетелись видео с последствиями атаки на город. На одном из видео видно момент попадания вражеского "Шахеда", а на других - последствия ударов.
видео дня
Смотрите видео об атаке на Днепр:
Уже известно по меньшей мере об одном погибшем.
"Массированная атака БпЛА на Днепр. В городе несколько пожаров. Повреждены частные дома. Известно об одном погибшем. Информация уточняется. Оставайтесь в безопасном месте. Берегите себя", - написал Лысак.
Смотрите видео об атаке на Днепр:
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